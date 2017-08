Mariella Balbi: Miserias nacionales

El personal de migraciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez trabaja en turnos de 12 horas, de 9:00 p.m. a 9:00 a.m. No les pagan horas extras, se encuentran sometidos al régimen CAS y encima están botando a mucha gente, se quedarán los antiguos. Dependen del Ministerio del Interior, pero viven en un purgatorio donde nadie se alarma por su situación propia del siglo XIX. “Como no hay trabajo, la gente atraca”, dice un empleado. El régimen CAS es lo más cavernícola que existe en el planeta. El principal ‘CASero’ es… el gobierno, este y los anteriores, aunque en el régimen de Ollanta Humala se abusó más.

Pese a esto, nos decimos un país democrático. Los ministerios correspondientes viven ajenos a esta explotadora realidad. Imagine la carencia en el tema de gratificaciones, seguridad social y aledaños. Colindante a esta indignante situación tenemos un grave bloqueo en Las Bambas. Tal como lo escucha, la ‘coqueluche’ de la inversión minera, la más grande del Perú, etc. Hace nueve días que las comunidades han bloqueado el acceso. La empresa tuvo que contratar helicópteros para sacar a la gente y llevar suministros.

La razón: este gobierno ofreció comprarles tierras a los comuneros a precio alto y no abre la faltriquera. Como es una gran empresa, pronto deberá informar de ello en la bolsa de Hong Kong. Se les ha ofrecido resolver el temita hoy. Amanecerá y veremos.

Otra situación tremebunda que se viene es Tía María, esa pariente odiada por los antimineros. El presidente ejecutivo de Southern, Óscar Gonzales Rocha, dijo que están expeditos para iniciar la inversión de US$1,400 millones. Punto para el Perú y para nuestro PBI. Solo esperan la decisión del gobierno y la población de Islay. Aseguró que se ha trabajado con el gobierno regional y central, además de haber informado de todo al presidente. En el reciente aniversario de Arequipa, el mandatario no dijo ni pío al respecto. Y los sobrinos de la Tía María quieren… un referéndum. Muy democráticos, a lo suizo.

El día a día transcurre en el desorden de huelgas y protestas. Andamos mareados con la presencia de Sendero en el magisterio, si son dos o cuatro facciones. No sabemos si –en los hechos– se perderá el año escolar. El desentendimiento del gobierno de Humala ante este asunto y el desmantelamiento de la carrera magisterial voluntaria son ominosos. Pero continuamos con sus lineamientos. Los asaltos, extorsiones, prosiguen. La reconstrucción no levanta. ¿A quién le echarán la culpa? ¿Al fujiaprismo, al fujimontesinismo? A la izquierda de ninguna manera, llevó al presidente a Palacio y esa es una deuda perpetua. Tal vez se responsabilizará a la naturaleza o al destino fatal de un país de “desconcertadas gentes”. Nunca a este gobierno.