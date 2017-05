Mariella Balbi: Lo bueno y lo 'refeo'

Lo bueno, ‘rebueno’ en realidad, la exposición ‘Donde nace’ sobre la obra Gerardo Chávez en la galería Pancho Fierro. El curador, su hijo, muestra magníficamente cómo trabaja la imaginación de este gran pintor peruano. El alborozo interior será grande y podrá abstraerse de lo ‘refeo’ que nos rodea, por lo menos un momento. Es sumamente ‘refeo’ que el ex presidente regional César Álvarez esté ¡¡¡cuatro años!!! tras las rejas con prisión preventiva. Un abuso que no inquieta a ninguno de los miembros del sistema judicial. La injusticia que ejercen no es su problema. Repudiable, suéltenlo ya y demuéstrenle su crimen; si no, jubílense por ese accionar propio de dictaduras.

‘Refeo’ es lo inestable de la zonificación en San Isidro. Esta fue concertada con las Juntas Vecinales en el Plan Urbano Distrital 2012-2022. El alcalde pretende desconocerla y dizque “actualizar” este acuerdo. Se anunció vía periódico que entre la Av. Arequipa y Paseo de la República se podrán construir departamentos de 40 metros, atropellando la norma. Ello densificará el distrito, ya bastante poblado, e ignora la decisión de los vecinos, que son quienes ‘bancan’ a los alcaldes, siempre aves de paso.

Ya este burgomaestre nos impuso ciclovías invasivas que en la calle Libertadores no permiten el ingreso de una ambulancia, ‘no dentra’. ‘Refeo’ también es que la actual gestión no consulte al vecino. Añádale el descuido del hermoso y único Bosque del Olivar, con plagas y el despliegue de comida los domingos, para que lo horrendo crezca enormemente. Los vecinos callan aparentemente por temor a represalias.

Al contralor de la República le hicieron bullying mediático-gubernamental, ‘refeo’ y con tufo a DINI-SIN. Bien parecido. Una denuncia dormida hace un año salta a la luz cuando el contralor cuestiona la adenda Chinchero. Ni en Sicilia se vio tan torpe ‘vendetta’. Es obvia la secuencia causa-efecto. En un canal de TV sale un audio del ministro de Economía que insinúa presión al contralor. Silencio en la sala, perdón, silencio en los medios…

El ‘estilacho’ de algunos medios se parece cada vez más a lo que repudiamos hace un buen tiempo. Se sabe que a los parlamentarios oficialistas se les aplica una sutil intimidación y que están, digamos, bien inventariados. El día que uno de ellos se pronunció por la excarcelación de Fujimori, zaz, zaz, le cayó una denuncia por su vehículo mal estacionado.

Final, pero no finalmente, la Fiscalía investiga al contralor pero por un tema administrativo. Evidentemente, este alto funcionario debe y será investigado. El audio donde le pide a un colega que lo escuche antes de denunciarlo en el Congreso no es delictivo. Se verá si violó la ley, si pagó los impuestos de las “millonarias” (sic) ventas de autos. Pero ya está condenado. Todo indigesto e indetenible.