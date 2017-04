Mariella Balbi: Espagueti a la Humala

Según Marcelo Odebrecht, su empleado Fernando Migliaccio desvió US$3 millones para la coima solicitada por Ollanta Humala y Nadine Heredia. Fue a pedido del intermediario Antonio Palocci, ex ministro de Lula, acogido también a la delación premiada. Antes, el colaborador eficaz Jorge Barata declaró lo mismo. Detalló que Vlademir Gareca, socio del publicista Luis Favre, asesor de campaña de Humala, transportó el dinero, inicialmente US$1 millón. Luego Favre trabajó con Félix Moreno –hoy preso–, fina cortesía de Odebrecht.

Según Barata, el millón de dólares les quedó corto a Humala y esposa y pidieron más, reuniéndose en el miraflorino departamento de Humala. En la hoja de cálculo Excel del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –la madre de todas las coimas– figura ‘Proyecto OH’ US$3 millones. En el celular de Marcelo Odebrecht aparecen reuniones con ‘OH’. Los delatores premiados dicen a gritos: es Ollanta Humala.

La negación es un comprensible mecanismo de defensa, el problema es que va contra la realidad, que, como sabemos, siempre se impone. Puerilmente los Humala-Heredia reiteran que no recibieron nada, cero soles, y que las delaciones tienen que basarse en pruebas. Provoca risa. La mafia de Odebrecht se juega el pellejo en la ‘cana’ –gracias a la delación disminuirán su condena–, mientras los Humala-Heredia niegan todo repitiendo: no nos dieron nada. Adicionalmente, en las reveladoras agendas (negadas también) de Heredia figuran los pagos: “barbudo 1.9 millones”, “barbudos 1 millón” evidenciando la ‘mencalao’. Heredia, de modo baladí, quiere que sus agendas no sean prueba.

La familia de Humala, fiel a su estilo, afirma que sí recibieron los ‘tres palos’, subrayando que fueron contribución política. Luego de escuchar las desopilantes declaraciones del presidente del Poder Judicial, y la sosa y blandengue autodefensa de Humala a través de un medio, constatamos que la ex pareja presidencial tiene una pléyade de defensores, esperamos gratuitos. El jurista afirma que la delación requiere pruebas, por eso no hay detención. El Excel del corruptor Departamento de Operaciones Estructuradas no vale un mango; además, alega que Humala no era funcionario público. Las versiones coincidentes de los corruptos brasileños tampoco. ‘Recordaris’: la sola palabra de Matilde Pinchi Pinchi bastaba para ir al ‘bote’.

Adicionalmente un ex funcionario de Proinversión declaró que Heredia infló groseramente la cifra del Gasoducto para favorecer a Odebrecht, injiriendo en Proinversión y en el MEM. Pero hoy le levantan el impedimento de salida a Heredia. Escándalo. El ‘parmigiano reggiano’ de esta pasta es la revelación –luego de 17 años– de que la parlamentaria Aramayo es un caco profesional, extorsionadora de Puno entero. Nadie la denunció durante su campaña congresal. El secreto mejor guardado durante 6,205 días.