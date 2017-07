María Luisa del Río: La caridad empieza por casa

El cardenal George Pell, ecónomo del Vaticano y asesor cercano del Papa, tendrá que declarar ante la justicia de Australia, su país, por acusaciones de pedofilia. El papa Francisco creó en 2014 una comisión para protección de menores con la intención de cambiar la ley de silencio de la Iglesia católica respecto a los sacerdotes pedófilos y trabajar en la prevención. Para el periodista napolitano Emiliano Fittipaldi, sin embargo, si Benedicto XVI hizo poco, el papa Francisco no ha hecho nada contra la pederastia en la Iglesia. Sus opiniones se pueden leer en las entrevistas que dio tras la reciente publicación de su libro Lujuria a comienzos de año, cuya versión en español se lanzó hace un mes. El libro da cuenta de cómo varios encubridores de violaciones forman parte del núcleo duro de toma de decisiones: el famoso C9, un grupo de asesores principales que rodea a Francisco. Para Fittipaldi, el cardenal australiano Pell, miembro importante del C9, es “un auténtico criminal”.

Al final de la premiada película Spotlight se citan escándalos de todo el mundo, pero ni uno solo en Italia. De acuerdo con una ley de la era Mussolini, la autoridad civil y eclesiástica van por caminos distintos en ese país, permitiendo que abusadores sigan siendo protegidos por cúpulas y diócesis, que finalmente son trasladados o arrimados a pasar una vida de recogimiento y oración como en el caso peruano contra Luis Figari. Lujuria revela que los cálculos estiman que la pederastia se extiende entre el 7% de ellos a escala mundial. Y que los abusos de menores no se han erradicado, sino que en los tres primeros años de pontificado de Francisco, han sido presentadas ante la Congregación para la Doctrina de la Fe 1,200 denuncias de abusos a niños y niñas de distintos países del mundo. Pero al parecer no solamente no se ha castigado a los encubridores, sino que muchos de ellos han sido ascendidos. Las acusaciones del periodista italiano son muy concretas: fechas, ciudades, descripción de los abusos, nombres de agresores y de los altos cargos que los protegen.

Una de las acertadas misiones del papa Francisco en su próxima visita a Perú es bendecir a Madre de Dios, región sumida en la destrucción ambiental y la esclavitud sexual de menores. El Papa hará lo que sabe: hacerse querer con palabras lindas que millones de peruanos repetirán en plazas y redes sociales. Pero nada cambia si quien pontifica no actúa primero con el ejemplo, y eso requiere de acciones. Porque un niño o niña se sentirá exactamente igual si quien lo viola es un hombre con los pies embarrados de mercurio o uno con sotana.