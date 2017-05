Marcos Ibazeta: "Los remanentes no solo están en el Vraem"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

Una nueva marcha del Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), brazo político de Sendero Luminoso (SL), ha activado nuevamente las alarmas. El ex magistrado Marcos Ibazeta asegura que las autoridades se duermen en sus laureles.

¿Hubo apología del terrorismo en marcha del Movadef? – Es evidente que hubo apología. Movadef es SL. Cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) les negó participar en las elecciones les dicen que está probado que es el brazo político de SL. En el Congreso ya debieron nombrar una comisión de expertos para que analice este tema porque SL está desarrollando una guerra psicológica de tipo político en la cual, aparentemente, ha dejado de lado la acción militar.

¿Y no la ha dejado de lado? – No. Su objetivo era infiltrar la base social y movilizarse para que, en vista a legítimos reclamos sociales, pudiesen levantar a la población en rebeldía pero ya no con protestas pacíficas sino con protestas militarizadas. Desde hace años vemos a los frentes regionales tomar caminos, impiden la presencia del Estado, destruyen bienes, matan policías, y no pasa nada. Frente al poder también han desarrollado otro poder, el de las famosas mesas de diálogo en las que llaman a los representantes del Gobierno no para dialogar sino para rendirse. La acción militar ya no la desarrolla SL directamente, ahora es el pueblo quien la ejecuta.

¿Siempre continuó buscando sus objetivos? – Sus objetivos de liberar a sus líderes y tomar el poder no los van a dejar nunca porque, para ellos, el transcurso del tiempo no importa. No importan las generaciones que tengan que pasar, pero les está urgiendo sacar a su líder, por eso es que nos hacen creer que solo el Vraem es un remanente. Nunca les he creído.

¿Por qué les urge liberar a Abimael Guzmán?

Para ellos la captura de Abimael fue una gran derrota y quieren convertir la derrota en un triunfo, y lo están logrando.

¿Cómo? – Porque nos han destruido la división antiterrorista, nos han cercado a través de organismos supranacionales, se han victimizado, han logrado la flexibilización del trato carcelario, nos están confundiendo en el marco normativo. Mira ese desconcierto de los policías que resguardan una marcha de ilegales.

El propio director de la Policía, Vicente Romero, ha dicho que no hubo apología. – Pero es que este pobre señor, disculpando la expresión, está esperando que hagan vivas, salten, qué sé yo. Él no sabe nada de comunicación ni de lenguaje.

¿Los policías no están capacitados sobre lo que es apología del terrorismo? – Yo he ido un montón de veces a charlas en Inteligencia de la Policía y lo que he notado es una confusión. Hay un desconcierto entre lo que pueden y no pueden hacer porque no se ha adecuado el marco antiterrorista. Ese marco era luchar contra una organización violenta; la guerra política no la desarrolló.

¿Se deben hacer modificaciones en el marco normativo? – Así es. Por eso es que hace tiempo sugerimos no discutir el delito de apología sino el marco general. El objetivo de SL a largo plazo es la captura del poder con legitimidad política de facto.

¿Si en el JNE le niegan la posibilidad al Movadef de inscribirse, cuál sería su vía para, a largo plazo, tomar el poder con legitimidad? – Se están infiltrando en un mundo de movimientos. Pero lo que nos preocupa es la legitimidad social porque en esta marcha vimos una población abúlica, quieta. Seguro decían, ¿para qué vamos a protestar contra ellos si la Policía los está resguardando? Ahora deben juntarse todos los que tienen que ver con seguridad, pero primero potenciar a la Dircote y a los organismos correspondientes para que nos hagan un diagnóstico de SL.

¿Lo que vemos ahora es producto del descuido de las autoridades? – Así es, de la dejadez completa. Cuando Abimael se muestra ahora tan altanero y agresivo, es porque sabe que su liderazgo está fuerte y tiene que mandar un mensaje de altivez frente al sistema, a todas sus huestes. Está demostrando que tiene el control y que su estrategia es sólida y coherente.

¿Y cuál debería ser la respuesta del Estado? – Nos va a llevar un poco de tiempo, porque si los detenemos (a los del Movadef) van a salir libres y por cualquier equivocación vamos a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestras fuerzas de seguridad deben hacer un diagnóstico de dónde está SL y el MRTA. Nadie se ha preocupado de saber cómo están distribuidos, quiénes son sus estamentos, sus enlaces.

¿El responsable de la marcha es el ministro del Interior? – Todos se han relajado. El ministro debió saber. ¿Pero cómo le exigimos que sepa esto cuando tenemos dos ministros de Defensa (González y Nieto) que hablan de que fueron ‘chuponeados’ siendo ellos los máximos líderes de nuestro sistema de espionaje y contraespionaje?

¿Hay una crisis del área de Inteligencia? – Hay una crisis en términos de previsión en seguridad. Es intolerable que dos ministros de Defensa sostengan que están siendo ‘chuponeados’ o reglados.

Autoficha

“Fui presidente de la Corte Superior de Lima, de la Sala Penal Antiterrorista y del Colegio de Abogados de Lima. No tomamos en cuenta cuando Abimael Guzmán dijo que su prisión era un recodo en el camino, pero que no era el fin de la organización sino que habría una reconstitución”.

“Esto es como si hubiéramos quedado atrapados entre fujimorismo y antifujimorismo, en vez de dejar que el juego histórico transcurra para superar este tema. Por seguir con el fujimorismo y antifujimorismo tenemos escándalos como Madre Mía”.

“¿Y qué decían los senderistas en el 99? Los siguientes gobiernos van a ser peores y la mesa va a estar servida para borrar de la memoria lo que ha pasado. Eso está pasando. En 10 o 15 años, si seguimos así, el Movadef, legalizado o no, se puede convertir en una alternativa política”.