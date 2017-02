Manuel Romero Caro: "Todo lo sucedido se presta a corruptela"

Carlos Castillo @cdcastillin

El economista Manuel Romero Caro afirmó que, de haber estado en el gobierno, no firmaría la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, y dijo que se debe parar las irregularidades para no perennizar la corrupción.

¿Cree que se está jugando con fuego con proyectos como el aeropuerto de Chinchero?

El tema es que, por un lado, es cierto que Kuczynski recibió unas papas calientes del gobierno anterior. Por el otro, el gobierno ya se acostumbró a ceder a las presiones, como el caso gasoducto y caso Chinchero, pero también es cierto que este es un gobierno particularmente débil, con una popularidad en caída y que trata de revertirla mezclando la política con los aspectos técnicos. Si para Talara, hay que darle una refinería nueva; si para el sur, hay que darle el gasoducto o aprobar una adenda; si para Chinchero, como sea hay que darle una adenda.

Estamos hablando de ceder en proyectos de varios miles de millones de dólares…

En el caso de Talara son US$5 mil millones, en el caso del gasoducto estamos hablando de US$7,300 millones, pero ello tiene un agregado anual como monto fijo de US$912 millones que se tienen que pagar durante 30 años, menos los ingresos que genere el gasoducto, y todos sabemos que el gasoducto está sobredimensionado. Para mí las probabilidades de que no se haya producido corrupción en el gasoducto son casi nulas. Aquí nos acostumbramos a que se entregan las obras sin contar con los estudios técnicos finalizados.

¿Cuál es la consecuencia de esas obras sin estudio?

Lo que esto genera es que a medida que vas avanzando en esos procesos, la diferencia entre presupuesto inicial y final es enorme, y a más diferencias más adendas. En el Perú, cerca del 80% de las APP (Asociaciones Público Privadas) se han renegociado más de una vez y la campeona en este rubro es IIRSA Sur con 22. Con esto le estás sacando la vuelta a la licitación porque los que perdieron quedan como unas lornas porque el que ganó puso una cantidad baja, pero después la recuperó con 22 adendas. Con esto se distorsiona la meritocracia.

¿Son procesos ilegales?

No, porque todos estos procesos tienen, utilizando una frase de Alejandro Toledo, un andamiaje legal que las declara de interés o necesidad pública y con esto se les exonera del SNIP, del ciclo mismo del proyecto; entonces, hacen lo que se les da la gana.

¿En el caso Chinchero se le sacó la vuelta a la licitación?

Chichero se licitó con estudio de factibilidad, pero el estudio definitivo lo hizo el concesionario. No es lo positivo. Ya vino la primera adenda y ten la seguridad de que van a seguir. En algún momento tenemos que parar.

¿Cómo se debe parar esto?

Lo primordial es que ningún proyecto tiene que entrar sin estudio de factibilidad definitivo y bajo ninguna circunstancia debe haber exoneraciones. Tienes que parar porque estás perennizando la corrupción y eso resulta, por lo menos, sospechoso. Tienes una oportunidad de oro con el gasoducto para salirte del contrato porque ya el fiscal anunció que en marzo tendrá las delaciones y yo apuesto que ahí está lo del gasoducto.

¿Cree que el panorama se complica porque el presidente y los ministros no manejan el mismo discurso?

¡Que se pongan de acuerdo! No hay liderazgo. Sale el presidente Kuczynski a dar un mensaje a la nación con su pizarrita apoyando la adenda de Chinchero. Esa no es su función. El mensaje del presidente debió anunciar que va a liderar la lucha contra la corrupción. O sea, para el gobierno la adenda merece un mensaje y la lucha contra la corrupción no. No mojen que no hay quien planche

¿El Estado no debió adoptar medidas preventivas para salvaguardar sus intereses?

Esas medidas se debieron tomar antes de la negociación del contrato. Ahora tienes que Chinchero se parece mucho al gasoducto. Hay que tomar en cuenta que el consorcio Kuntur Wasi tiene obligaciones vencidas no pagadas, según el congresista García Belaunde. Yo cortaría de raíz, no firmaría la adenda. Si (Kuntur )quiere ir al Ciadi, que vaya y veremos quién gana

Kuntur responsabiliza a Proinversión de no haber hecho una buena estructuración financiera.

En Proinversión hay mucha tela que cortar. Retrocedamos en el tiempo. Es el gran culpable de estas cosas. PPK era el presidente de Proinversión cuando se dio el decreto para IIRSA Sur, y como se produjo el inconveniente con la Contraloría, se fueron a sesionar a Palacio y ahí se destrabó el asunto. Se ha priorizado cantidad antes que calidad de obras, y vemos los resultados. Todo lo que ha sucedido se presta a corruptela. Donde aprietas salta la pus, y recién estamos en la calistenia, porque el partido comenzará cuando lleguen las delaciones.

¿El gobierno intentó responsabilizar al Congreso de una suspensión de la obra?

El Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y no buscar excusas. Mire esto, cuando las papas queman, la principal negociadora, la viceministra de Transportes, se va de viaje.

¿Se debe pedir indemnización a Odebrecht?

Por supuesto, pero solo por las ganancias ilegales. Creo que el soborno es mucho más de los US$29 millones que se ha dicho.

Autoficha

“Soy economista y administrador salido de las aulas de la Universidad del Pacífico, máster en Economía y he sido decano del Colegio de Economistas del Perú. Fundador del diario Gestión, del cual fui director en sus primeros 17 años. Ahora escribo sobre temas políticos y económicos”.

“He sido ministro de Industrias y presidente de Cofide. En algunas oportunidades me han invitado para volver a la política activa pero cordialmente he rechazado. Prefiero seguir con mis análisis técnicos desde mi tribuna independiente”.

“Soy de los que creen que no se debe cometer el mismo error del 2000, cuando el gobierno de Toledo se limpió la casa de corrupción, pero no se dejaron las leyes necesarias para que este flagelo no vuelve a golpear, como lo ha hecho. Esperemos qué viene en los próximos días”.