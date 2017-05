Luisa María Cuculiza: "PPK solo debe escuchar a Dios para el indulto"

Luisa María Cuculiza, amiga cercana del ex presidente preso Alberto Fujimori, comenta las idas y venidas de un indulto humanitario que, año tras año, continúa en debate.

Los dos voceros de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce y Juan Sheput, coinciden en que es momento del indulto humanitario. – El lado humano en ellos ha prevalecido. Eso es un indicio de lo que estas personas tienen en su alma, que es muy importante.

También se sumó Salvador Heresi hace dos días. – Así es, su lado humano.

¿Cree que serán escuchados por el presidente Kuczynski? – Yo creo que en las manos del presidente está un momento histórico. Él es un hombre bueno, no es malvado ni vengativo ni odia. Es distinto. Totalmente distinto.

¿Distinto a los presidentes pasados? – Compárelo con Toledo, con Humala… Es otra clase de gente. Entonces, por ahí comencemos porque la salud del presidente (Fujimori) es precaria. La última vez que lo he visto, en cuidados intensivos, el monitoreo era bien riesgoso y, como dice (Alejandro) Aguinaga, en una de esas hace una isquemia y adiós presidente. Llega un momento en el que uno dice ‘ya basta, suficiente’.

Pero él fue juzgado, condenado y recibió una pena. – El presidente ha sido juzgado de una manera bárbara. Ese señor (César) San Martín tendrá que pasar muchos planos para llegar a ver la luz porque su comportamiento ha sido de odio. Así no se hace justicia.

La ministra de Justicia ha dicho que Fujimori no cumple los requisitos para un indulto. – Bueno, Marisol Pérez Tello es una buena ministra, pero a mí me llama la atención sus sentimientos de hoy día. Sus expresiones han sido un poquito duras.

Sin embargo, ella es la ministra de Justicia y debe ser escuchada por el mandatario. – En la mano del presidente Kuczynski está todo. Él no tiene que escuchar a nadie, solo a Dios y a su conciencia. Esa liberación del presidente, yo estoy muy, muy segura de que él se la va a dar.

¿Se debe evaluar variar la situación carcelaria del ex presidente Fujimori solo a través de un indulto? – Así es. Nada más.

¿Es la única opción? – Así es, y yo sé que él la va a dar.

Si esa es la única opción, ¿por qué Keiko Fujimori presentará un nuevo hábeas corpus? – Bueno, una vía, dos vías, tres vías, cuarenta vías, las que sean necesarias para que el presidente esté en libertad.

¿Y la vía de una ley en el Congreso debe ser revisada? – Bueno, ya no tanto porque seguirían las pullas contra el presidente, seguiría esa mala fe que tienen algunos de decirle criminal, asesino.

¿Apoya que no haya procedido el proyecto de Roberto Vieira para dar arresto domiciliario a presos enfermos mayores de 75 años? – A mí me da pena por los viejitos que se han quedado en las cárceles. Usted no sabe lo que es (el penal de) Lurigancho. Los presos tirados en el piso, con tuberculosis. Son gente que ya debería estar en sus casas.

¿Sí debió proceder esta ley? – Así es, pero es la única pena que me da porque, de ahí, el presidente, él tampoco quiere el arresto domiciliario.

El tema del indulto fue puesto en agenda por unas declaraciones de Carlos Bruce, que fueron luego comentadas por el presidente Kuczynski. – Así es. Él dijo ‘lo estoy evaluando’. Entonces le dan expectativas al presidente, él se pone contento, y luego, ¡pundungun!, cambian de opinión.

La presidenta del Congreso dijo que el Gobierno intentó dividir al fujimorismo. – No, el fujimorismo no se divide, señor. Al menos el anterior fujimorismo éramos una gran familia donde todos se respetaban.

¿Y este nuevo fujimorismo? – Yo también lo veo coherente y con ganas de trabajar.

¿Usted hubiese firmado el proyecto de ley de Vieira? – Yo creo que sí, pero modificándolo para que el reo elija si se queda (en cárcel) o si se va (a su casa). Hay presos desvinculados de su familia totalmente.

Los fujimoristas dijeron que no apoyaron esa ley porque era con nombre propio. – No, no. Como te digo, me dio pena que tanta expectativa de los viejitos quedara en el aire.

El día que se vería ese proyecto en la Comisión de Justicia, Kenji Fujimori pidió que se luche por la libertad de su padre. ¿A quién se dirigió? – A todos los fujimoristas. La que te habla ya no está en el partido, ya me sacaron, pero yo voy a estar al lado del presidente hasta el último día de su vida, y eso es lealtad, agradecimiento.

¿Kenji no se refería a su bancada, que no estaba haciendo nada por liberar a su padre? – Mira, a mí me llama la atención cuando alguien del fujimorismo dice ‘todavía no conozco al presidente’. Discúlpame, eso me chocó mucho.

¿Hay congresistas que no conocen a Alberto Fujimori? – Por ahí, ¿no? La señora Lourdes Alcorta, por ejemplo.

Autoficha

“Yo fui alcaldesa, ministra de la Mujer y congresista. Conocí al ex presidente Alberto Fujimori cuando me convocó para ser ministra. Hoy no tengo ninguna participación en Fuerza Popular. Nunca trabajé de asesora en el Congreso. Cuando me sacaron, preferí retirarme del todo”.

“Ahora estoy trabajando como asesora de la dirección de la Beneficencia Pública de Lima, gracias al doctor Luis Castañeda Lossio. Estoy trabajando allí desde octubre del 2016. Me siento muy feliz de trabajar al lado de tantos niños que me necesitan”.

“Kenji no será candidato a la presidencia en 2021, ni hablar. Él tiene un mundo por delante, no tiene que apresurarse. Con el tiempo Dios sabrá qué hará en política. Keiko sigue siendo la candidata y la presidenta del partido, y Alberto Fujimori sigue siendo nuestro líder”.