Luis Thais: "Alejandro Toledo pudo quedar mejor dando la cara"

Carlos Castillo @cdcastillin

Fue uno de los más acérrimos defensores de Alejandro Toledo. Hoy, Luis Thais revela su decepción e insiste en su pedido para que el mandatario dé la cara al país y a la justicia. Confiesa que llegó a preguntarle sobre Ecoteva y que se lo negó todo.

Usted y todos aquellos que confiaron en Alejandro Toledo deben pasar momentos muy difíciles. ¿Cuál es su reflexión sobre este pedido de detención al ex mandatario?

Conozco a Alejandro Toledo hace muchos años, y venirse uno a dar cuenta de todo esto es muy difícil. Todavía no estamos condenando y hay presunción de inocencia, pero todo hace indicar que aquí ha habido corrupción. Esto es doblemente terrible: primero, porque se trata de un presidente de la República y, lo segundo, porque él llega al poder queriendo demostrar al país que la democracia iba por el camino correcto y aseguraba el desarrollo, las libertades, la transparencia y los valores. Ahora nos damos cuenta de que no ha sido así.

Se le nota muy decepcionado.

Es que cuando uno participa de un gobierno, y yo he estado en ese gobierno casi cuatro años, realmente uno se siente desguarnecido…

Usted era uno de los más acérrimos defensores de Toledo.

Cuando yo estuve de secretario general de Perú Posible, apoyé la presunción de inocencia por todo el tema de Ecoteva porque no se veía de dónde venía la plata. Para que haya lavado de activos tiene que haber una cuota u origen malo de alguna parte. Y si el fiscal famoso Peláez dijo que no había dinero mal habido, entonces era para confiar. Además, Alejandro Toledo no era de vivir con lujos ni ganancias. Entonces, uno dice es correcto.

¿Cuándo ha sido la última vez que conversó con el ex presidente?

Esto debe haber sido en octubre de 2015. No estuve en la campaña porque yo renuncié a Perú Posible.

¿Renunció por las denuncias del caso Ecoteva?

No, yo renuncié porque le pedí un militante un voto para elegir a las autoridades partidarias y no había voluntad para ello. Quería que el partido trascienda a las personas.

He visto archivos periodísticos del año 2015 con declaraciones suyas en las que señala: “Ni Toledo ni yo recibimos sobornos”.

Es cierto, dije eso. Confiaba porque nunca había visto nada irregular. Compró su casa en Camacho, como lo hace todo el mundo; tenía un buen trabajo en la universidad y tenía sus recursos como para vivir bien.

Le voy a pedir una respuesta honesta: ¿Cuando estalló el escándalo Ecoteva, confió a ciegas o en el fondo sentía que había algo raro?

Cuando me hacen una pregunta, yo respondo con toda honestidad. Sí, pensé que podía haber algo, principalmente porque se ensayó una explicación y luego otra. Yo me junté con él y le pregunté: ‘¿cuál es la verdad de esto?’. Me respondió fastidiado: ‘¿Cómo me puedes preguntar esto? Yo no le he robado un centavo a nadie, tú ves cómo vivo’. Toledo me lo negó. Cuando tienes a una persona que trabaja por el país y que te responde así, terminas creyéndole.

Pero usted se la jugó por Toledo. Lo defendió hasta el último…

Por dos años he defendido a Toledo en el tema Ecoteva. Está en todas partes, incluso después de que me fui de Perú Posible. Algo podíamos dudar, pero ninguno de sus ministros ha ido preso ni acusado por corrupción.

¿Qué puede pasar para que una persona cambie tanto?

Tienes que tomar en cuenta que ganó una elección para presidente de la República viniendo de donde vino y que, después de dejar la Presidencia, dejó al país en muy buena situación económica, política, democrática. Le dejamos la mesa bien servida a Alan García. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de los colabores del presidente y casi todos tienen ese mismo sentimiento de que han abusado de ellos. ¿Qué ha cambiado en Toledo? Esa es la pregunta. Lo cierto es que, lamentablemente, con una mano borró todo lo bueno que había hecho en su gobierno, igual que Fujimori.

Con este pedido de detención preventiva, ¿insiste en que Toledo debe retornar y dar la cara a la justicia?

Yo le dije esa misma noche que tome el primer vuelo y retorne. Yo dije que si fuese él, tomaría mi vuelo y me presentaría. Ahora tenemos este pedido de detención preventiva, yo vendría y me pongo de acuerdo con la justicia para una detención domiciliaria, algo digno, para enfrentar el proceso. Ya no hay prescripciones y en estos tiempos, uno ya no se puede esconder. Habría quedado mejor presentándose, dando la cara, ¡Aquí estoy! ¡No tengo nada que temer!

¿Qué reflexión le genera la participación de Eliane Karp, amenazando al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Creo que eso es pura rabia y desesperación. Yo no puedo poner las manos al fuego por el presidente Kuczynski, pero tampoco lo voy a acusar sin argumentos. Tenemos que cuidar la imagen de los gobiernos para que vengan los inversionistas.

¿Cree que falló el sistema anticorrupción tras la caída de Fujimori?

Ese es el punto, nos abocamos a seguir a los hombres y no cuidamos el sistema ni los valores.

Autoficha

“Soy sociólogo de profesión. Conocí a Alejandro en Argentina, cuando era representante adjunto del secretario de la ONU y él llegaba recién salido de Stanford a realizar un proyecto. Luego lo vi en 1995, para su primera campaña, y en 1999, para la campaña de 2000”.

“En el gobierno de Toledo fui el presidente del Consejo Nacional de Descentralización ( CND ), luego fui el secretario general de Perú Posible y renuncié en 2015 por discrepancias con el proceso electoral interno. Hoy pienso en un nuevo proyecto político”.

“Yo empujé esos proyectos de la Interoceánica, y eso puedo decirlo y defenderlo ante quien sea. Era un proyecto doblemente bueno. Hablo del proyecto y no de la negociación. Cuando se crea el CND , Luis Solari y yo lo incluimos en el Plan de Desarrollo de la Descentralización”.