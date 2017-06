Patricia Quispe @pquispev

Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, le devuelve la pelota al presidente Kuczynski y sostiene que los agravios contra la mayoría parlamentaria provienen del Ejecutivo. Además, asegura que su bloque no blindará al contralor Edgar Alarcón.

El presidente ha hecho un llamado a los parlamentarios para “vivir en paz”. ¿Cómo recibe esa reflexión? – El Parlamento siempre ha hecho sus mejores esfuerzos por vivir en paz desde el momento en que dio el voto de confianza al gabinete, delegó facultades, etc. Lo que habría que tener claro es en qué versión está el presidente: PPK 1 o PPK 2. Cuando se cuestionó Chinchero, dijo: “Que se callen la boca, déjennos trabajar”. Quien calla a la oposición es el presidente, quien hace falsas imputaciones a la mayoría opositora es el premier, quien habla de monos con metralletas es el oficialismo a través de Juan Sheput.

¿No han superado las críticas del premier al Congreso? – Seguimos trabajando. Los comentarios poco democráticos de Zavala, él los asumirá. Al tomar decisiones en favor del país no evaluamos lo que dicen un día y al otro cambian de opinión; no tenemos por qué entramparnos con el humor que se levanten. La población ya está notificada de la actitud innecesariamente beligerante del gobierno.

¿Siguen esperando que el primer ministro se rectifique? – La presidenta del Congreso habló como titular de este poder del Estado. Yo como vocero no espero una rectificación. El señor Zavala ha mentido y cuando las papas quemaron (con el caso Chinchero), desapareció. Que quede claro que mintió al decir que la interpelación a Martín Vizcarra la promovió Fuerza Popular cuando en verdad fue el Frente Amplio.

¿No le dan razón a sus críticas cuando anuncian ahora que, tras la interpelación al titular del Interior, la próxima será la ministra de Salud? – No, porque la bancada no ha anunciado interpelación. Los congresistas pueden proponer una interpelación, es su facultad, pero la bancada toma sus decisiones cuando se reúne. Pregúntele a quien le han robado su casa o le han matado a su hijo si no hay razones para interpelar a Carlos Basombrío. La estrategia del gobierno es vender la idea del obstruccionismo, está acostumbrado a que las interpelaciones se den una, dos o tres veces cada cinco años cuando lo que hay que evaluar es si hay razones o no para interpelar. (…) Si están pensando gobernar con un cheque en blanco, sin oposición, eso no es democrático.

Tampoco lo es gobernar con una piedra en el zapato y la constante advertencia de una interpelación.

No sé a qué se refiere. Los parlamentarios pueden opinar libremente, eso no es amenazar. Lo que se tiene que ver es si la propuesta para interpelar tiene o no sustento. Hoy (en Fuerza Popular) no hay la decisión política de interpelar a la ministra.

¿No van a aprovechar esa herramienta política para tener arrinconado al gobierno? – El gobierno se arrincona solo con los socios que tuvo en algún momento, con el equipo de lujo que supuestamente convocó, con la forma y estilo de mover algunos medios y redes sociales, con sus idas y vueltas y su falta de norte. Nadie sabe adónde va este gobierno, qué es lo que quiere, no se siente un liderazgo claro. Empezaron con muchas asesorías y les dijeron que hagan gimnasia rítmica. Así empezaron, ¿o se han olvidado? De ahí pasando por el caso Moreno a Chinchero. No le pueden echar la culpa al Congreso de su incapacidad de generar gestión o de gobernar.

¿El gobierno está actuando bien en el caso del ex presidente Toledo? – Hay cinco ex ministros de Toledo en el gobierno, empezando por Pedro Pablo Kuczynski. Evidentemente hay un favoritismo. ¿Sí tienen para contratar asesores, consultorías que les digan que hagan gimnasia rítmica y ni un solo abogado que nos represente en el proceso? Es una vergüenza decir que es mentira que no hay una relación; hay cinco ex ministros y un hecho concreto: que recién van a buscar abogado para pelear el tema en los Estados Unidos. No veo voluntad real para resolver este tema.

¿Fuerza Popular blindará al contralor Alarcón? – El término blindar viene del oficialismo, donde están acostumbrados a eso. Recordemos cuando Sheput blindaba a Toledo en el caso Almeyda. Nosotros no vamos a blindar al contralor, no nos corresponde y en eso tenemos que ser claros. Él fue elegido por el nacionalismo y su designación fue coordinada con el socio político de Humala, el señor Kuczynski, que en esa fecha ya había sido elegido presidente.

¿Debe renunciar? – Ese es otro tema. Cabe preguntarse si vamos a hacerle el juego al gobierno que de manera grotesca quiere jalarle el piso y con eso bajarse el informe del caso Chinchero. El contralor fue elegido por el socio de PPK: Ollanta Humala. ¿Hoy es una piedra en el zapato y quieren sacarlo? Nosotros sí somos coherentes y por eso decimos que si hay una situación irregular debe investigarse.

Si eso se confirma, ¿votarán por la destitución? – Una destitución hay que sustentarla. Que se investigue y si hay falta grave y causal de destitución, hay que destituir pero que se investigue bien.

Autoficha

“La decisión sobre el candidato de Fuerza Popular a la presidencia del Congreso se tomará en una reunión de bancada. Veo que empiezan a especular, me da risa, no hay nada dicho. Hay muchos parlamentarios que darían la talla; yo respaldaré al candidato de la bancada”.

“(Sobre una reelección de Luz Salgado en la presidencia del Congreso) no hay una decisión de bancada sobre los temas de la Mesa Directiva, oportunamente tomaremos una decisión y será como grupo político, como siempre lo hemos hecho”.

“Yo puedo tener discrepancias, pero no tengo enfrentamientos con mis colegas de bancada. Si Patricia Donayre ha dicho que no participará en el debate de la reforma electoral, por lo menos sé que tendré más trabajo por esos días porque yo soy accesitario en el grupo de Constitución”.