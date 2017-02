Luis Galarreta: "Palacio está aterrado con la llegada de Alejandro Toledo"

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El vocero del fujimorismo, Luis Galarreta, responde a preguntas sobre los cuestionamientos a los ministros Martín Vizcarra y Ana María Romero-Lozada, así como la investigación contra Keiko Fujimori. Deja duras frases para analizar.

¿Cuándo define Fuerza Popular si promueve la interpelación al ministro Vizcarra?

No hay una fecha, pero seguro será en los próximos días. Que quede claro que nosotros estamos a favor de que se haga el aeropuerto de Chinchero. Sin embargo, a título personal considero que hay componentes para creer que sería positiva una interpelación al ministro Vizcarra.

¿Por la adenda?

Por varios temas. Cuando se presentó el ministro Vizcarra (al Congreso) no quedó claro por qué él señala que el contrato fue nocivo para el país, pero en la comisión de transferencia del gobierno, en la que estuvieron sus aliados los Humala-Heredia, eso no se detectó. Según él, se detecta que es nocivo en el tiempo. ¿Pero cuando lo detecta qué acciones reales de lucha contra la corrupción hace él y el gobierno del señor Kuczynski? Ninguna. Debió denunciar constitucionalmente a los ministros y explicarle al pueblo de Cusco las alternativas, no hacer todo a última hora.

¿Usted también cree que Vizcarra debe ser censurado?

No lo he evaluado todavía, pero he visto que este tema va escalando. Yo sí creo que cabe la interpelación al ministro, no sé si alguien de la bancada considere que cabe la moción de censura.

El premier Fernando Zavala y el presidente han defendido al ministro Vizcarra.

Es el rol que le toca al gobierno, pero a veces se exceden al momento de respaldar a un ministro, como ocurrió con el caso (Jaime) Saavedra, ya vimos que no se cayó la educación, nadie habló de la Ley Universitaria, o sea todo era puro bluff. Igual ahora.

¿La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso en el caso de Vizcarra puede llegar a los mismos niveles del caso Saavedra?

No tendría por qué llegar si es que los demócratas entienden que el equilibrio de poderes es natural. Ponerse en la posición en la que se pusieron con el ministro Saavedra sería innecesario. Querer pechar al Parlamento no corresponde.

¿FP también plantearía una interpelación a la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada?

El gobierno se dispara solo a los pies. Es tan ciego que en el caso de la ministra, que debería dar un paso al costado, consideran que no hay problema. Es decir, la cuota del señor Toledo se mantiene, el gobierno del señor Kuczynski no quiere chocar con Toledo, sabe Dios por qué.

De otro lado, el congresista Alberto Quintanilla pidió la renuncia de José Chlimper del BCR por haber sido directivo de Graña y Montero mientras esta empresa fue socia de Odebrecht en el periodo que dio sobornos. ¿Qué le responde?

Y no pide la renuncia de Marisa Glave que ha sido regidora de (Susana) Villarán y que le pagaron a (Luis) Favre con plata de los brasileños para la revocatoria…

Un congresista no puede renunciar a su cargo.

No, me refería a renunciar a su partido. Quintanilla viene siempre con la voz radical de la izquierda y ellos no tienen autoridad moral para hablar. Estos señores han hecho a Humala presidente, a Toledo presidente; han apoyado a que entre PPK porque a ellos no les interesa acostarse políticamente con quien sea. Ahí tienes a Villarán con Urresti, por ejemplo. Son los embajadores del odio.

¿Pero no debe renunciar Chlimper al BCR?

Los directores no tienen la función que tiene un presidente o gerente general de una empresa, y cualquier responsabilidad pues tendrá que asumirla. Pero aquí se quiere desviar el tema. Ya lo dijo Quintanilla, seguro que La República lo va a sacar, igual que Canal N. El tema para ellos es de dónde los agarro. Los que se llamaban la reserva moral del Perú, esa sarta de sinvergüenzas, corruptos, están desesperados porque al grupo que odian políticamente, que es el fujimorismo, no tiene ningún cuestionamiento. Lo único que tienen que hablar es de los 90. Pero nosotros no tenemos ningún problema en que se investigue todo.

¿Y por qué Keiko Fujimori pide no ser citada por el caso Gasoducto del Sur a la Fiscalía, que tiene que ver con el caso Odebrecht?

En esa desesperación de encontrarle algo para emparejarle algo, la citan a Keiko sobre el Gasoducto Sur. Lo que hemos dicho es muy claro: ella no tiene nada para aportar a la investigación. Solo la citan para que aparezca su nombre. Pero si finalmente el fiscal insiste, ella va a asistir. Eso lo hemos dicho.

Y que haya sido incluida en la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez, ¿eso ha sido orquestado?

Totalmente orquestado. Yo no estoy diciendo que el fiscal de la Nación o el presidente del Poder Judicial no sean decentes, capaces, pero no todos son así, hay gente que se lleva por presión mediática. A Keiko le están abriendo una investigación y no hay ni un solo indicio o prueba en su contra. ¿Por qué pasa esto? Porque Palacio de Gobierno está aterrado con la Interoceánica y está aterrado con la llegada de Toledo porque puede hablar muchas cosas.

Autoficha

“Soy vocero de la bancada en el Congreso de Fuerza Popular. A Keiko le abren investigación en la Fiscalía por algo que otra persona dijo que le contaron. Pero Eliane Karp dice que sabe algo de PPK y nadie le cree. Así están las cosas por la desesperación de los seudomorales”.

“El gobierno se juntó en el camino. ¿Quiénes? Nieto Montesinos, el primo del preso Vladimiro, es cuota de la izquierda, de la señora Mendoza, Villarán. Y la actitud con el gobierno anterior y la presencia de Saavedra es la cuota de Humala”.

“El presidente Kuczynski tiene que entender que no puede estar gobernando según los favores que tiene con diferentes grupos políticos. ¿La ministra Romero qué ha hecho? Ninguna, ¿y por qué no quiere chocar con ella a pesar del escándalo vergonzoso con Odebrecht?”.