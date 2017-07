Luis Davelouis: Ucronía

Ha regresado el lechero. Gloria pidió perdón y se ha escindido en dos empresas para que haya más competencia. En la esquina hay un policía que me sonríe. No sé qué hace ahí porque ya no hay choros. En el kiosco, los diarios dicen que vamos favoritos al mundial tras eliminar a Argentina 8 a 1, con cuatro goles de Vargas. Según el presidente del BCR, este año efectivamente creceremos 8% tal y como lo anunció el ministro de Economía, Juan Mendoza.

En el Metropolitano todo el mundo cabe sentado (hasta yo). En la estación del Estadio Nacional sube el alcalde, saluda a todos, se toma fotos con los niños y nadie abraza su cartera. Lo único molesto es que no deja de hablar. Estoy pensando en volver a manejar porque el tráfico ha desaparecido y los estacionamientos son muy baratos. El Comercio le vendió Epensa a O’Globo porque, aunque no haya concentración de medios, la mujer del César también debe parecerlo. Esto es guerra y Combate fueron cancelados y son reemplazados por Steven Universe, Nopo y Gonta y El mundo de Beakman. Por supuesto, la desnutrición infantil ha desaparecido igual que la pobreza extrema y Perú ya no está último en la prueba PISA.

Como todos los jueves por la noche, el presidente cenará con los principales líderes políticos. Hoy toca wine and rolls en la casa de Keiko; Karina Beteta leerá sonetos de su autoría y el congresista Humberto Morales (sí, ese al que su mamá le dijo que las mujeres son mentirosas) tocará el laúd acompañado en el triángulo por Manuel Dammert. Bienvenido Ramírez ha inventado un riñón artificial y le regaló la patente al hospital del Niño. El Club Nacional inaugura las “noches de mujeres” todos los viernes. -¿Qué está pasando que todo está bien? -¿No se ha enterado? Indultaron a Fujimori.