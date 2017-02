Luis Davelouis: Todo se mueve

No es un delito que la Dra. Julia Príncipe sea amiga del Dr. Tambini. Ni siquiera es poco ético, aunque él sea un íntimo viejo amigo del ex presidente Alan García.

El problema es que Príncipe no lo hizo público, como tampoco que fuera nombrada por García en 2009 ni que contratara a la nieta de Gambini para que trabaje en el Estado. Que haya negado todo en un primer momento solo para reconocerlo un poco más tarde también es un mal síntoma que se agrava cuando uno la ve desencajada tratando de legitimar su posición afirmando que en los casos de Alejandro Toledo o Nadine Heredia “no me tembló la mano”. OK, ¿y con García? El gobierno no la puede destituir porque el mensaje sería nefasto: no dan pie con bola, a tal punto que ni cuando contratan a la “heroína” la chuntan. Esto, independientemente del alud de críticas que sobrevendrían desde la oposición, particularmente desde el aprismo (qué raro, ¿no?) y del fujimorismo. Julia Príncipe, además, ha debilitado su posición como defensora del Estado porque cualquier investigación de su equipo disparará el ataque ad hominem: amiga de apristas y por eso no investiga a García.

PD. Es temporada de psicosociales. Se dice que existe una lista del BCP en poder de la UIF y hay mucha gente asustada. Pienso que esa lista no existe, como otro montón de “rumores”. En un momento en el que llegan nombres y documentos de otros países y nadie sabe quién será el próximo en aparecer en esos listados. Todo el mundo anda asustado (porque tiene la consciencia sucia, lógico). Y esa incertidumbre es suelo fértil para psicosociales que funcionan de maravilla como cortinas de humo (justo cuando le abrieron investigación por lavado a Keiko… curioso, ¿no?). Las personas creen cualquier sonsera cuando esta está alineada a su miedo.