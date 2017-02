Luis Davelouis: Te lo quitaron a ti

En medio de una investigación internacional de corrupción al más alto nivel es fácil perder la perspectiva de lo que significa para el ciudadano de a pie que un presidente cobre una coima para entregar un proyecto de infraestructura.

Y esto es lo que nos debería –no diré indignar– sublevar y movilizar: cada sol que se fue a la cuenta de una autoridad o funcionario (chupe, asesor, director, viceministro, ministro o presidente) es un sol que deja de ir al sur a salvar la vida de algún otro niño víctima del frío. Cada sol que se deposita en una cuenta cifrada y escondida en algún país lejano, es un sol que no va a Madre de Dios a combatir el secuestro y la explotación sexual infantil.

Si le queda demasiado lejos, véalo así: cada dólar que aterrizó en la cuenta de un periodista para callarse lo que ya sabía, es un dólar que no llegará a salvar la vida de un sereno o de un transeúnte asesinado por arrebatarle un celular.

Cada dólar que se quedó en la cuenta de los abogados que todo lo pueden y que nada preguntan si no conviene, es un dólar que no recibirá el Ministerio de Salud para comprar una máquina de diálisis extra de la que dependen las vidas de decenas de personas al día; un dólar que no comprará una vacuna o un plato de comida para alguien que pasa hambre todos los días.

Cada dólar que pagaron las brasileñas salió del Tesoro Público. Cada uno. Te lo sacaron a ti, a mí y al niñito que se murió quemado en su casa porque no había un wawa wasi cerca.