Luis Davelouis: Tantas veces Keiko

1. El diario O’Globo de Brasil –del grupo Globo, objeto del odio del rojerío y la caviarada cariocas– tuvo acceso a la declaración que Marcelo Odebrecht hizo en mayo pasado, en la que afirma categóricamente que le dio dinero a Keiko Fujimori “de la caja dos”.

Como con el destape que hizo el periodista Gustavo Gorriti en ese mismo sentido, a partir de las declaraciones de Odebrecht a los fiscales peruanos, muchos medios peruanos se demoraron muchísimo en rebotar una información importantísima que venía, además, de una fuente de confianza. Y me extraña porque, es decir, a veces rebotan en segundos cualquier sonsera que sale en Internet y cuando descubren que es falsa, la bajan y no pasa nada. Felicito los escrúpulos para no patinar, pero me sorprende la inconsistencia.

Por otro lado, si Humala y su mujer están presos “por si acaso” sea el caso que hayan lavado dinero que les entregó Odebrecht (dinero que nadie ha encontrado); Keiko también debería estarlo, ¿cierto? No, en realidad no.

Recibir dinero de fuera para la campaña y despilfarrarlo o quedárselo no es delito porque nuestros congresistas no quieren que lo sea. Pero es interesante ver el doble estándar: te creo si acusas a mi enemigo, si no, no te creo. De los políticos no sorprende.

2. “Los compañeros (huelguistas) me refieren que el médico los provocó y por eso no lo dejaron entrar (a atender al niño)”. Luego, la misma mujer intentó minimizar el hecho diciendo “el niño tenía 4 de hemoglobina”, como quien dice “igual se moría y estamos protestando por algo importante”. Esta es la gente encargada de curarnos y quiere aumento por ello. Y lo voy a dejar ahí para no ofender a los lectores.

3. Parece que Chinchero regresa pronto. En forma de pagaré gigante.