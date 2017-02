Luis Davelouis: ¡A la reja!

Al cierre de esta columna, el paradero del ex presidente Alejandro Toledo era desconocido. Se rumoreaba que había aterrizado en Tel Aviv, pero una nota de la agencia Reuters daba cuenta de que ese país anunció –a través de un vocero de su Ministerio de Relaciones Exteriores– que no le permitiría su ingreso “hasta que no haya solucionado sus asuntos en el Perú”.

Yo voté por Toledo cuando se enfrentó a la satrapía corruptocrática de Fujimori y Montesinos. Nunca me pareció apto, ni siquiera buena persona, pero frente a Fujimori y The Matrix, y Alan García y El Aprocalipsis, la decisión no era tan difícil.

¿Fui un tonto? No. No voté a ciegas, el voto nunca es un cheque en blanco; Toledo ganó con el voto popular. Hay quienes hoy intentan señalar a los que votamos por él como “co-culpables” de su mediocre gobierno y hasta de –prácticamente– ser cómplices de los delitos que cometió contra el Estado. Heridas parlantes.

Además de que el argumento por sí solo es falaz, incluye enormes porciones de conchudez y cinismo cuando viene de fujimoristas. Estos llevan el nombre de un probado delincuente que cumple condena por sus crímenes, un hampón al que sin vergüenza alguna reivindican con todos sus delitos probados, que son muchos y enormes. Por otro lado, no hay –y quizás nunca hubo en sentido estricto– “toledistas” y, de haberlos, ninguno pedirá que le salven el pellejo “porque nos devolvió la democracia” (otra falacia). Si robó, a la cárcel. A ninguno de los que votamos por Toledo se nos ocurre manipular la historia, los hechos o la realidad para salvar o “elevar” al tremendo delincuente que resultó ser.

El fujimorismo, en cambio, es una fábrica de realidad a la medida. Pobres.