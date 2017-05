Luis Davelouis: Reconstrucción con cuidado

El Colegio de Ingenieros de Lambayeque recibió un informe sobre las características que tienen las viviendas temporales que el Estado está comprándole a la empresa Eternit para albergar a las familias afectadas por las inundaciones.

Estas casas, dice el informe, no cumplen los requisitos mínimos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones ni por los materiales, ni estructuralmente, ni por las dimensiones, ni de conservación del calor, ni por luminosidad, ni por su resistencia. De acuerdo con el ingeniero estructuralista que presentó el informe, estas casas se van a desplomar por viento o por uso antes de que sus reemplazos estén terminados. Cada casa vale S/10 mil y se necesitan 30,000 de ellas, o sea: S/300 millones.

Ojo, no se trata de criticar por criticar, la emergencia existe y se necesitan con urgencia techos para decenas de miles de damnificados (la mona no está para tafetanes), lo que además justifica que se exonere de los mecanismos regulares de contratación y adquisición de bienes y servicios del Estado… pero con un mínimo cuidado, ¿no? Es decir, no por querer salir en la foto pones cualquier cosa que se va a caer mañana, ese tipo de lógica es la que nos metió en este problema inmenso y que la emergencia haya sido tan grave, en primer lugar. Un ojo con eso que el populismo y el clientelismo siempre se han servido de las necesidades reales de los ciudadanos.

Dicho lo anterior: en mi equipo tengo un jugador con un talento extraordinario, que solito pesa como la mitad de todo el equipo. Pero es recontra indisciplinado, recontra palomilla y siempre se mete en problemas. Además, está siendo procesado por dopping, o sea, prácticas ilegales. El día del partido más importante, ¿lo pongo y refuerzo sus malos hábitos o me busco otro? ¿Lo premio o lo castigo? ¿Estrategia o principios? Ahí lo dejo.