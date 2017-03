Luis Davelouis: Reconstrucción

Es verdad que, antes de pensar en ponerse a (re)construir, hay que esperar a que deje de llover. Por supuesto, esto no significa que no haya que ir pensando en los “cómo” es que se llevará a cabo esa reconstrucción. Parece que PCM liderará el esfuerzo con una especie de directorio encargado de gestionar el proceso, el diseño y su implementación.

La semana pasada, un periodista le preguntó a Zavala cuánto tiempo tomaría volver a la situación anterior a la emergencia. Antes de que el premier pudiera contestar, el presidente Kuczynski le explicó que “la idea no es regresar a lo que había antes, porque la manera en la que estaban dispuestas las cosas fue una de las razones de que la emergencia esté siendo tan grave”.

Necesidad y miseria, informalidad, poco o ningún ordenamiento territorial, inexistencia de catastros, clientelismo político, traficantes de tierras y una enorme dosis de corrupción son una mezcla muy explosiva. Una que ha hecho que muchísimas personas pongan su casa sobre lechos de huaicos y lugares donde no debería vivir nadie que no quiera poner en riesgo su vida.

La reubicación no será ni fácil ni rápida, pero es la única salida. Antes, el ordenamiento territorial es indispensable para que la escala de una emergencia como esta no se convierta en una desgracia o catástrofe nacional. Hay que repensar todo para reducir nuestras vulnerabilidades. No podemos olvidar que estas situaciones “anómalas” quizás lo serán cada vez menos debido al proceso inexorable de calentamiento global.

Forsur y la reconstrucción de Pisco no funcionaron porque se favoreció al poder político –con todos sus vicios e incentivos nefastos– poniéndolo a cargo de la reconstrucción. Esto no puede volver a pasar.