Luis Davelouis: Re-elecciones

¿Tiene sentido que las autoridades de los gobiernos subnacionales no sean reelegidas? No, no tiene. En primer lugar, constituye un incentivo perverso para quien hoy ocupa el puesto: “No hay reelección, no me tengo que esforzar ni me tengo que portar bien, porque no me van a reelegir y porque los que me van a enjuiciar y a acusar de corrupto lo harán igual”.

En segundo lugar, escoger autoridades inexpertas cada cuatro años es tonto, casi ridículo. En los dos primeros años están acomodándose en la silla y, para cuando ya se van dando cuenta de cómo funciona el gobierno –distrital, provincial o regional–, ya se tienen que ir, lo que aumenta la tentación de la que hablábamos en primer lugar.

Y todo esto es así de complicado y contraproducente en tiempos de “paz”. Esto es, sin emergencia de El Niño Costero. Se estima que el proceso de reconstrucción tomará –más o menos– tres años y empezará dentro de unos 90 días y las autoridades regionales se irán año y medio después de eso.

Es decir, en enero de 2019, una tropa de personas, mayoritariamente sin ninguna experiencia en gestión de gobiernos subnacionles, se pondrá a cargo de la reconstrucción del país tras una de las emergencias nacionales más graves de los últimos 30 años.

Tengámoslo claro: Forsur (organización encargada de la reconstrucción tras el terremoto de Pisco) no funcionó por un montón de cosas y, entre ellas, la corrupción, la falta de experiencia de los encargados y ese espíritu de inclusión que busca ser democrático y políticamente correcto, pero constituye un obstáculo para la consecución de objetivos concretos. Porque sí, hay gobiernos subnacionales que por su cuenta ni siquiera pueden hacer pistas y veredas. ¿Vamos a ponerlos a hacerlo todo de nuevo?

Pero retomemos, ¿no es el tema de la reelección de autoridades regionales prioritario a estas alturas? De una vez.