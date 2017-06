Luis Davelouis: Querido maestro Agapito:

La congresista chinista Beteta y la congresista Yeni Vilcatoma han presentado dos proyectos que, dicho en más o menos fácil, impiden que cualquier organización o persona relacionada casi de cualquier manera con Odebrecht (sí, la de las coimas) u otras que anden en las mismas (o sea, en total, más o menos todas las empresas constructoras de este país) pueda contratar con el Estado. Es más, les van a retener sus ingresos y probablemente no sobrevivan. Quizás algunas de esas empresas opten por la estrategia del cascarón: “¿Mi empresa A no puede contratar con el Estado? Ah, pues, rapidito, me invento la empresa B nuevecita que puede contratar para hacer todo”.

Todo esto lo deja a usted, estimado maestro Agapito, como una de las pocas alternativas para llevar adelante el proceso de reconstrucción nacional (le paso el correo de Pablo de la Flor).

Le va a ser fácil encontrar mano de obra barata. Las empresas que se van a fregar emplean directamente a más de 1 millón de personas, según Capeco, y a otro millón y medio, según Roberto Abusada. De esos 2.5 millones, 250 mil son formales. Estas empresas dejarán de mover US$3,000 millones y de tributar más de US$290 millones al año. El material también va a estar barato: los proveedores dejarán de vender US$600 millones y van a ponerse de remate. Ahora, usted tiene que aprender a construir carreteras y puentes (pero no le vaya a preguntar a Castañeda cómo se hacen ni puentes ni pasarelas travestidas de malecones). ¡Y ya la hizo, maestro!

Por eso, querido maestro del llenado de techos, vaya abriendo su cuenta en el banco para que le puedan depositar la plata de los puentes que va a hacer. Si no, va a tener que traer un camión para llevársela en efectivo y hay mucho choro en la calle. No le ofrecemos un cheque porque si usted llega con un cheque por más de 10 mil soles al banco, llaman a la DEA y traen al oficial manotas y no creo que lo vaya a disfrutar.