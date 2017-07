Luis Davelouis: Provocación absurda

Ayer, PPK hizo tres cambios ministeriales. Romero-Lozada salió de la Mujer y fue reemplazada por Choquehuanca (parlamentaria de PpK). Salió Tamayo del Ministerio de Energía y Minas, quien fue reemplazado por Aljovín. Ella dejó el Midis y fue reemplazada por Fiorella Molinelli, quien hasta ayer se desempeñaba como viceministra de Construcción y Saneamiento.

Las dos nuevas ministras han sido cuestionadas por académicos, periodistas y congresistas de la oposición, pero ha sido mucho más notorio en el caso de Molinelli. En un episodio improbable, Glave y Chacón opinaron más o menos lo mismo: Glave señaló que “es un error” porque la también ex viceministra de Transporte es una persona cuestionada por su participación en la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero. Chacón afirmó que la designación constituye “una provocación absurda” y “una burla” al Congreso y al país.

Pero además de los cuestionamientos está el hecho de que parece no tener experiencia en ese sector que, como dice Ramiro Escobar, no solo necesita de alguien que sepa de gestión, sino que conozca la cancha, que haya visto las inequidades, que tenga sensibilidad social y capacidad de indignación. ¿Es esa Fiorella Molinelli? Pienso que no.

PD Llegó 28 de julio y nuestro país cumple hoy 196 años desde que don José de San Martín declarara la independencia del Perú por primera vez, adelantándose un poquito a los hechos y otro poquito a Simón Bolívar. Feliz cumpleaños, querido Perú; ojalá tus hijos aprendamos un día a tratarte como mereces.