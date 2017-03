Luis Davelouis: ¿Panamericanos?

Me parece un despropósito organizar los Panamericanos en el Perú y hacer tanto lío por eso. El deporte jamás ha sido una prioridad para el Estado. Nunca un deportista peruano que haya destacado en el mundo ha logrado hacerlo gracias a las políticas públicas, a la voluntad política o al financiamiento del Estado. Además, en medio de una crisis, el mensaje es atroz: “Podemos hacer los juegos en tiempo récord gastando una montaña de plata aunque no ganemos ni un diploma por participar, pero no podemos prevenir, ni enfrentar, ni mitigar eficazmente un fenómeno natural recurrente y predecible, ni ayudar adecuadamente a los afectados”.

Dicho esto, oponer la realización de los Panamericanos a la ayuda para los damnificados y regiones afectadas por las lluvias es demagogia pura; uso político de la desgracia ajena (qué raro en los políticos peruanos, ¿verdad?). Como nunca, hay recursos suficientes para hacer ambas cosas y es eso, precisamente, lo que pone de manifiesto la enorme incapacidad de los gestores en todos los niveles de gobierno. Ya no pueden achacar su inoperancia a la falta de plata, como quisieron hacer en Pisco en 2007.

Que el flamante presidente de la Confiep, Roque Benavides, diga que sus agremiados están dispuestos a dar toda la ayuda necesaria para la gente del norte (diario Gestión) es muy loable. Pero sería mejor y más eficaz y más justo que les pida que paguen sus impuestos sin evadir ni eludir ni llevarse la plata al extranjero. Eso sería muchísimo más significativo que solo mandar frazadas –como varios de ellos hicieron en Pisco y hasta mandaron nota de prensa–. Y ya que estamos en eso, que le pida también a Lelio Balarezo, ex vicepresidente de Confiep y prófugo de la justicia, que se entregue.