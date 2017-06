Luis Davelouis: País totalitario

Casi la mitad (46%) de los encuestados por Datum tiene un perfil autoritario, según el test de Nolan aplicado. La sorpresa —para la izquierda y el progresismo— es que el Perú se aleja, todo él, del centro (pasó de 51.6% a 36.4%) hacia el conservadurismo que, aunque coincide en varios puntos con la agenda de la izquierda (más intervención y presencia del estado a favor del bien común, en general), los mira con sospecha.

Pese a ello, hay que rescatar que la solidaridad sigue siendo una característica mayoritaria del peruano, confirmada también por la respuesta de la población ante la emergencia de El Niño. En general, las personas siguen pensando que la red de servicios del Estado (educación, salud, seguridad) debe ser más grande y no más chica.

Por otro lado, la idea de que los derechos individuales son menos importantes que el bien común ha disminuido (48% a 39%) y, más bien, se prefiere que la ley y las autoridades determinen en qué casos las medidas de seguridad deben prevalecer sobre los derechos de los individuos (de 35% a 42%). O sea, la mayoría sabe y asume que manda, pero no asume que decide sobre la vida de los demás. Buena señal que mejora si nos fijamos que el grupo de los liberales ha crecido de 3.1% a 6.4%. Cierto, todavía es un grupo intrascendente para decidir elecciones o elegir congresistas, pero parece que las ideas que propugnan no están cayendo en saco roto: un 46% piensa que la iglesia debe financiarse sola y que el Estado no debe tener nada que ver con ella a la hora de tomar decisiones.

Por otro lado, los que piensan que homosexualidad, prostitución o poligamia deben prohibirse representan a un 53% de los autoritarios, 26.3% de los de centro, 20% de los progresistas, 61% de los conservadores y 7% de los liberales. Poco que celebrar.