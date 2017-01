Luis Davelouis: Nuestra corrupción

El jueves de la semana conversábamos en Chicharrón de Prensa con el presidente de Proética, Jorge Medina, sobre el escándalo Odebrecht y todo lo que hace que la corrupción se instale en el Perú y en todos sus estamentos, instituciones, sectores y comunidades como Pedro en su casa. “La corrupción es un síntoma, no algo que existe por sí mismo”, decía. Jorge ha sido el CEO de E&Y y –entre los empresarios– tiene una muy inusual visión humanista y trascendental de la vida, la sociedad y las personas (por eso, algunos idiotas creen que es medio “rojo” o por lo menos “caviar”; pero esa es otra historia).

El asunto es peor de lo que señala Jorge. La corrupción es funcional a todo el mundo, es la formalidad dentro de la informalidad. Y la razón es muy simple: es un sistema que es más eficaz, más rápido, más confortable y más predecible que la formalidad.

El que gana en el Poder Judicial es el que tiene más plata, el juez falla a favor de la billetera más gorda. El Ministerio de Trabajo no te visita. El policía hace su trabajo más rápido. El inspector de Sedapal no te pone multa.

El inspector de Indeci te da tu certificado más rápido y sin observaciones. La empresa encargada de hacer la revisión técnica te da tu papelito aprobatorio aunque tu auto no tenga luces ni ventanas, ni frenos. La Sunat no te persigue porque el informal no es un blanco identificado: todito lo que vendes se queda para ti solito. Y esto funciona tanto para el chofer de combi asesina como para el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, pasando por Odebrecht y el que vende helados en el garaje de su casa.

Por eso, el problema que enfrentamos socialmente no tiene tanto que ver con el sistema, sino con las personas.