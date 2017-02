Luis Davelouis: No te metas con mis hijos

Veo negación en cantidades alarmantes. Aterricemos: son muchos, muchísimos más; les importa medio pepino que los derechos no deban/puedan estar sometidos a la voluntad de la mayoría. Y, de hecho, para que eso se cumpla en un país con un estado de institucionalidad precaria y un gobierno muy débil, esas grandes mayorías deben estar de acuerdo con que no es de su incumbencia ni necesaria su aquiescencia para que cada ciudadano pueda ejercer plenamente sus derechos y tenga las mismas oportunidades. Y no pues, no están de acuerdo.

El corto plazo es suyo. Tratar de convencerlos de que “no es lo que creen” es como intentar disuadir a una manada de búfalos en estampida de que no hay ningún león persiguiéndolos. Y agarrarlos a patadas por reses (eso es lo que son, más o menos, los búfalos)… ¿qué puede resultar de pararse frente a un río de músculos y cuernos que corre a toda velocidad, enceguecido por el pánico?

Un amigo me decía ayer que esta es una reacción de quienes ven amenazados sus privilegios y también un asunto religioso. Yo pienso que es revancha:

“¿Te crees más inteligente? ¿Más preparado? ¿Mejor? ¿Y de qué te sirven tus ideas, tus estudios, tu comprensión lectora, tu ortografía, tu sentido común, tus valores liberales o humanistas frente a nosotros? Nosotros que rodamos los piñones del sistema que aborreces y al que calificas de ‘injusto’ desde tu oficina en la Pacífico, desde tu casa en Totoritas o desde tu depa en Barranco.

Dirás que somos bestias machistas, homofóbicas e ignorantes, y sí pues, somos. Pero nos ampara la contundencia de los números: somos millones contra la homosexualización de nuestros hijos y 72 en el Congreso mirando felices cómo te pasamos por encima a ti y a tus ‘valores’. ¿Que esos se aprovechan de nuestra ignorancia? ¡Caviar inocente!”.