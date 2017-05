Luis Davelouis: Morir matando

Se fue Martín Vizcarra, se canceló el contrato de Chinchero y la adenda y, sin embargo, el fujimorismo pide que Vizcarra renuncie a la vicepresidencia. Y lo hacen público aun cuando no está entre los denunciados por Contraloría y los fujis saben que es un hombre honesto y profesional y que su exigencia es por completo desproporcionada. Recuerde, PPK: 72 votos son todas las “razones” que necesitan.

La renuncia de Vizcarra forzada por la Contraloría les quitó la posibilidad de canjear su cabeza por la de Basombrío y que PPK no haga cuestión de confianza. Eso y las consecuencias que ya se cocinan en el Cusco explican la grandilocuencia: amenazar con juicio político, llamar al presidente de la PCM.

Pero los fujimoristas se están equivocando. Por primera vez están en el lado correcto: Chinchero no podía ir como estaba y Luz Salgado lo expresó con claridad y justicia. Tirarse al cuello del Ejecutivo es un tremendo error si después pretenden censurar a Basombrío.

Me permito sugerir que Basombrío se vaya disparando. Saavedra no lo hizo y perdió una oportunidad preciosa de irse enrostrándoles a los fujis, con nombre y apellido, sus conflictos de intereses. “Usted, señor congresista Lucio Ávila, me escribió una carta, que tengo aquí conmigo, pidiéndome que rompa la ley para beneficiar al centro de estudios universitarios al que usted perteneció por 20 años”. Debió hacerlo.

Que Basombrío lo haga. Ecuánime, solo con el peso de los hechos. Es ministro del Interior y correspondería señalar a aquellos congresistas que son investigados por sus relaciones con el lavado de activos, por ejemplo. O con la tala ilegal. O con el narcotráfico. O la minería ilegal. Después de lo de Tapia y Donayre, al fujimorismo se le empiezan a ver las costuras. Es la segunda oportunidad. No habrá tercera.