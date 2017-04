Luis Davelouis: “Montesinito”

El congresista Luis Galarreta ha llamado “montesinito” al premier Fernando Zavala en clara alusión a las prácticas de Vladimiro Montesinos. Según el hoy congresista fujimorista, sus fuentes de “dentro” le han contado que la PCM ha montado un aparato lleno de trolls para elogiar al gobierno en las redes sociales y fungir como ejército de sicarios contra los críticos del gobierno. Es decir, Galarreta acusa a Zavala –y lo dice así– de hacer lo mismo que hacía con la prensa chicha el ex presidente delincuente que le da nombre al movimiento del que forma parte Galarreta.

A ver, Galarreta acusa a su oponente político sin prueba alguna, intenta convertir un chisme –que se deben haber inventado ellos mismos– en un psicosocial y tiene, según su propia versión, gente infiltrada en otro poder del Estado. ¿Quién es el verdadero “montesinito”?

Felizmente sí hubo una respuesta rápida de Zavala para rechazar eso.

La intolerancia se pinta de diferentes colores. En los 90 no podía existir nada que no fuera aprobado por el SIN de Montesinos. Cualquier discurso o narrativa discordante o incómodo terminaba siendo suprimido por el aparato del Estado, cuando no de plano el autor reprimido y perseguido o acosado por los servicios de inteligencia. O por Sunat.

Galarreta no lo ha olvidado. La realidad se diseñaba en un sótano junto a las portadas de muchos diarios y los titulares de muchos noticieros y eso le costaba al Estado torres de dinero. Si Galarreta tiene pruebas de que este gobierno está haciendo algo parecido, debe mostrarlas y lo denunciamos todos juntos.

PD. Dictan 18 meses de prisión preventiva para Toledo, Karp, Maiman y Dan On por el caso Ecoteva. Si le robas al Estado, vas preso te llames como te llames, seas lo que seas.