Luis Davelouis: Mejor sin cisma

No hay ruptura en Fuerza Popular. Al menos no una que vaya a producir una separación sensible o perceptible en términos de votaciones, pareceres y declaraciones. Son, por las razones que se quiera, la bancada combi más sólida de la representación nacional. Y digo bancada combi porque AP y el Apra son bancadas enanas pero no están llenos de “invitados” advenedizos como todas las demás (FA, PPK y APP). Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya problemas y diferencias –a veces muy duras– al interior de ese partido como los hay en todos los demás.

El país atraviesa un momento complicado en términos de actividad y crecimiento económico y, por lo tanto, generación de ingresos y puestos de trabajo. No pasará mucho tiempo antes de que esto pase de ser una percepción a que se instale como una preocupación entre los ciudadanos. Y eso tiene costos políticos incalculables. Según cifras del BCR a mayo de este año, algunos indicadores de confianza en la economía y la situación financiera futura de personas y empresas están en el borde de lo que se considera terreno negativo.

Y en el Perú, cuando las personas sienten la simple amenaza de la escasez en sus bolsillos, empiezan a adjudicar responsabilidades, y al primero que miran es al gobierno que, para fines prácticos, son todos los políticos. Todos.

En ese sentido, es un gesto inteligente de la Sra. Fujimori el de acercarse al presidente para darle gobernabilidad al país. Y es un gesto inteligente del presidente darle cita. Queda por ver si lo que acuerdan se convertirá en parte de la agenda nacional –debería, me parece– o si la naturaleza de la discusión se mantendrá de espaldas al resto del país. O sea, como ha sido siempre. Ojalá depongan los engreimientos.