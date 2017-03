Luis Davelouis: Me importan tus hijos (pero no tanto)

El fujimorismo decidió archivar el pedido para conformar una comisión del Congreso que investigue el caso del Sodalicio. Al día siguiente, el congresista Kenji Fujimori publicó un mensaje en el que decía: “¡Nauseabundo! NO SE DEBE blindar a un presunto abusador sexual, el tema #Figari NO fue debatido en @bankadafp. ¿Quién encubre a #Figari?”.

Luego se sumaron los congresistas fujimoristas Estelita Busos y Federico Pairona que pedían rectificar y reconocer el error de votar por el archivamiento (ambos mensajes han sido borrados).

La explicación de la “Bankada” es que consideraban que crear una comisión ad hoc no era adecuado. No quieren venderle “humo” a la población pues una comisión del Congreso, explicó Luis Galarreta, “no puede probar si hubo o no violación”. Por eso propuso 48 horas después crear un subgrupo en la Comisión de Justicia y que un defensor ad hoc se encargue de investigar el caso. “No queremos impunidad”, dijo.

Si fuera cierto, el fujimorismo no hubiera enviado el pedido de investigación al archivo ni hubiera esperado el tuit de Kenji para reaccionar. Si fuera cierto que una comisión del Congreso no tiene razón de ser si no puede probar algo, no podría investigar nunca nada. Se trata de recoger indicios y pruebas y pasarlas al Ministerio Público.

Pier Figari es muy cercano a Keiko, tiene mucho poder dentro del partido (opera como una suerte de coordinador parlamentario en la sombra) y es, según el periodista José Enrique Escardó, primo hermano de Juan Mendoza Figari, sacerdote y alto dirigente del Sodalicio. Pier acompañó a los sodálites que se entrevistaron con varios congresistas naranjas antes de que estos votaran por archivar el caso.

Que Galarreta diga que está a favor de la pena de muerte para violadores, intentando que parezca que le importa el caso, es hasta pintoresco.