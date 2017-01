Luis Davelouis: Me gustaría que...

…este año el presidente ordene a todos sus asesores publicar sus hojas de vida en Internet, donde todo el mundo pueda verlas. Me gustaría que todos en el Poder Ejecutivo hicieran lo mismo: ministros, viceministros y directores generales. Hay que saber quién le habla al oído al poder.

…el presidente ordene a sus asesores que le entreguen sus listas de clientes, no necesariamente para que sean publicadas, sino para que él mismo sepa para quién más trabajan esos que le hablan al oído y le aconsejan en decisiones que afectan el rumbo del país. Sería justo, pienso. Me gustaría también que el presidente ordene a ministros y viceministros que hagan lo mismo. Es un mínimo que ya se cae de maduro, sobre todo tras el escándalo Moreno y del autogol que constituye haber tenido entre sus filas a alguien como Roberto Vieira. Ya están tarde, pero aún es pertinente.

La transparencia no procura votos pero desanima y debilita la conspiranoia.

…que el Congreso haga eco de todo esto. Si ocurriera, claro. Es una mala señal que se dificulte o impida el acceso de la opinión pública a los registros de compras y contratación de bienes y servicios del Congreso. La idea es portarse bien, no correr la cortina para que nadie pueda ver que uno se porta mal.

…más personas entiendan que la crítica no es odio, que señalar la matonería del fujimorismo no es buscar enfrentamientos, que hacer olas cuando hay principios amenazados no es ser problemático, que señalar a los ladrones capitalistas no es ser izquierdista y señalar a los ladrones de izquierda tampoco es ser derechista.

Me gustaría que algunos tuvieran las convicciones democráticas más sensibles que los bolsillos.