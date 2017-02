Luis Davelouis: Jefe ONPE se busca

Mañana (hoy) se elige al próximo jefe de la ONPE por los próximos cinco años. Esta persona estará a cargo de gestionar la realización y la logística de los próximos procesos electorales, empezando por las elecciones regionales y municipales de octubre de 2018 y las elecciones generales de 2021. La ONPE no solo pone mesas y cuenta votos –tareas muy importantes y sensibles– sino que también es voz dirimente en los asuntos que tienen que ver con esos temas.

Porque se trata de un cargo tan importante, el proceso de selección –a cargo del CNM– debe ser ultra transparente y estar fuera del alcance de cualquier cuestionamiento. Las presiones políticas se deben evitar a toda costa y, por eso, entre los requisitos para acceder al cargo está el no haber tenido relación con ningún grupo político en los cinco años anteriores a la postulación.

De los 15 candidatos que se presentaron –cada uno pagó S/3,500 para “matricularse”– quedaron 5 porque 10 no aprobaron el examen. El resto del puntaje se obtiene de evaluar el CV del postulante y de una entrevista personal. Uno de los que aprobó se retiró porque no estaba satisfecho con el puntaje obtenido en su CV (raro, ¿no?). Quedan entonces cuatro candidatos, dos de ellos con muchísima experiencia. Ahora corre el rumor de que el concurso será declarado desierto porque los candidatos que hubieran preferido algunas agrupaciones políticas no aprobaron el examen. Sería un escándalo declarar desierto el proceso –al margen de la falta de respeto a los profesionales que siguen en carrera– para abrir paso a aventureros. Y sería nefasto tener en la ONPE a otro Portillo que, como mal contador, no calcula cuánto le toca pagar a su jefe por impuestos, sino que le pregunta cuánto quiere que salga para no pagar.