Luis Davelouis: Injustos con Saettone

En agosto del 2012, Edu Saettone, conductor de un programa de radio y de otro de televisión por cable, atropelló a la Sra. María Elena Coronado, de 69 años, causándole la muerte luego de una agonía de una semana.

Por ello, Saettone fue condenado a 4 años de prisión efectiva, al pago de una reparación de S/50 mil y no poder conducir de por vida; una condena benigna si consideramos el contexto. Manipuló el cuerpo de la accidentada, mintió con respecto a las circunstancias por las que se subió a la vereda y respecto a la velocidad que llevaba, no asistió a varias citaciones, intentó acercarse muchas veces a la familia de la víctima para solucionar el tema fuera de tribunales y, quizás lo más sospechoso, no se hizo el examen de alcoholemia en el momento del accidente sino días después (cuando ya no sirve para determinar nada) y nunca se hizo un análisis toxicológico.

Pero lo más grave fue que estuvo prófugo de la justicia y estando prófugo un juzgado le rebajó la pena a 4 años de prisión suspendida, subió la reparación al doble (S/100 mil) y le levanta la prohibición de conducir de por vida. Pensando mal, la jueza María Elena Contreras hizo lo que las diversas defensas de Saettone buscaron hacer al acercarse a la familia: pagar para no ir preso, comprar un privilegio.

De hecho, algunos de sus amigos en las redes dicen exactamente eso: merece una fuerte sanción económica pero no ir preso. Por supuesto, ninguno de ellos se atrevería a decir eso si Saettone hubiera atropellado en esas sospechosas circunstancias a su propia madre, lo que dice del tremendo doble rasero que se usa aún en nuestro país. Cortesanos por siempre.