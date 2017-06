Luis Davelouis: Indulto popular

Estoy seguro de que quienes están a favor del indulto pueden encontrar mejores argumentos que “la mayoría está a favor”. Porque el referente de si la ley se debe cumplir según el parecer popular son Jesús y Barrabás y ya sabemos que el pueblo casi siempre elige a Alan García.

Mas, ¿corresponde el indulto para quien no ha pedido perdón a las víctimas ni ha pagado un sol de reparación civil? Pienso que nadie puede ofrecer un perdón si no es una víctima o tiene la aquiescencia de aquellas para hacerlo. No es el caso y dudo que lo sea alguna vez: muchas de esas víctimas están muertas y no pueden pronunciarse.

¿Le corresponde entonces a PPK hacerlo en nombre de una “pax nipona” que no garantiza nada? Porque de eso se trata, ¿cierto? De calmar las aguas y recuperar la gobernabilidad para que Ejecutivo y Legislativo trabajen sin estar pensando en cómo le pisan o no le pisan los callos al otro, ¿no? Y hay que ser pragmático porque lo hecho, hecho está y a mirar para adelante, ¿no es así?

Y si PPK indulta y el estado de sitio continúa –como lo hará–, ¿en nombre de qué habrá perdonado a un condenado impenitente líder de una banda de matones (con contadísimas excepciones)? Cuando le estén censurando al ministro número 15 con Alberto Fujimori ya en su casa, ¿qué dirán quienes hoy apoyan el indulto en nombre de los intereses del país? ¿Le seguirán exigiendo a PPK mansedumbre, buena voluntad y deseo de tender puentes para no polarizar al país? Y más importante, ¿qué les dirá PPK a las víctimas para justificar tremendo desatino y traición?

Pienso que PPK no lo indultará. Lo mismo que le impide hacer cuestión de confianza por sus ministros impedirá que haga algo tan absurdo como entregar un perdón que no le corresponde a quien ni siquiera lo ha pedido.