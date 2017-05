Luis Davelouis: Incorrecto

Lo he escrito aquí varias veces: la verdad siempre ofende a alguien y si no ofende a nadie, entonces no es verdad. Y esto no quiere decir que algo es cierto solo porque es ofensivo.

Por eso hay tanto papanatas que cree que ser “políticamente incorrecto” es mentarle la madre a alguien que no cree lo mismo que él o llenarlo de ad hominem que van de “maricón” hasta “terruco”. Como siempre, estos ataques dicen más de quienes los rebuznan que de aquellos a quienes van dirigidos.

Las redes sociales (pero no exclusivamente) son un permanente recordatorio de i) la generalizada y deficiente comprensión de lectura que padecemos; ii) la paupérrima capacidad argumentativa de quienes participan en el debate público, incluyendo periodistas y padres de la patria que rebotan mensajes de odio, insultos y ataques difamatorios (o que son presidentes de comisiones y adelantan opinión, señora Bartra, buenos días); iii) la brutal intolerancia que se expresa en lo anterior ante la mínima expresión que no esté alineada con otra o que algún grupo perciba como ofensiva. La incorrección política es, en realidad, una vieja incomprendida. Afirmar todo esto es políticamente incorrecto.

Ser políticamente incorrecto es llamar a las cosas por su nombre aun si esto puede acarrear consecuencias no deseadas pero posibles. Políticamente incorrecto es decirle a tu mejor amigo “no me gusta tu enamorada porque te va a hacer puré”; preguntar por qué en el FA solo Arana es capaz de llamar dictador a Maduro; es tener amigos en la Presidencia del Consejo de Ministros y aún así cuestionar el adefesio del contrato del aeropuerto de Chinchero y la adenda; es preguntar por qué los fiscales que viajaron a Brasil no le pidieron a Marcelo Odebrecht que les diga qué significa AG Olmos.