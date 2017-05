Luis Davelouis: Impunidad

“De lo que se trata es de no dejar muñeco con cabeza”, me decía una amiga la semana pasada. Y tiene razón. Ayer cuatro sujetos armados entraron a un restaurante en el que se encontraba mi amigo, el economista Pablo Secada, armados con pistolas y se llevaron todas las billeteras, los teléfonos y los relojes. La policía y el serenazgo llegaron demasiado tarde, como siempre.

Ayer también, un grupo de delincuentes pudo robar con engaños (modalidad de estafa) algunas cosas de la vivienda de la congresista Marisa Glave.

Esta es la delincuencia que se ve, la que ahora vemos cada vez con mayor frecuencia en los lugares que frecuenta “la gentita”. Pero esto pasaba hace tiempo por muchos otros distritos menos “chic” de la capital. No olvidemos que una de las localidades con mayor número de homicidios es Barranca, en Lima.

Como bien señalaba Pablo –contando su experiencia con los ladrones y sus armas automáticas–, no nos damos cuenta de la dimensión de un problema hasta que nos toca a nosotros. Como Tarata. Como María Elena Moyano. Como Andrés Tello de 17 años, asesinado de un balazo en la puerta de la casa de sus abuelos el día de su cumpleaños para robarle el celular. Como A.G.L.Ch. de 14 años, apuñalado en el pecho mientras hablaba por teléfono en la puerta de su casa. Todo esto tiene conexiones con el crimen organizado. Todo.

Cuando alguien dice que A debe ser investigado, alguien pregunta con la ceja levantada “¿y por qué no señala a B?”. ¿Saben? No interesa. El hampa nos desborda, que se vayan presos todos los que tengan que ir presos y que asuman sus responsabilidades todos los alcahuetes y apañadores. Todos. TODOS. La impunidad reproduce el delito y el hampa se combate arriba o es como darle Panadol a un tísico. No más impunidad, para nadie.