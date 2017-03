Luis Davelouis: Ideología de género (y otras perlitas)

¿La abolición de la esclavitud se alcanzó gracias a una ideología que se impuso subrepticia o explícitamente contra la voluntad popular o fue producto del avance del protestantismo, la ciencia y de la influencia de ambas en los legisladores y hacedores de políticas públicas?

¿Se destruyó el sentido común prevaleciente, según el cual había gente que podía ser vendida como ganado o mobiliario, vulnerando los derechos de los dueños de esclavos o reconociendo a los esclavos como sujetos de derecho? ¿Había una “ideología” de la “abolición de la esclavitud”? Ciertamente pudo haber sido así considerada, pero lo que se impuso no fue una lectura antojadiza de la realidad o de su administración (como el fascismo, el libertarianismo, el comunismo, el marxismo, el socialismo del siglo XXI y el capitalismo), sino un hecho científico, probado y cierto: todos somos seres humanos.

La ideología de género no existe porque no se busca imponer ninguna interpretación de la realidad a nadie. Cada uno puede seguir creyendo lo que le dé la gana, pero no puede obligar al Estado a que discrimine en función de esas creencias personales o de grupo. Que el sexo biológico no determina el género es un hecho, no es ideología.

No es ideología enseñarle en el colegio a un niño que no es anormal ni “rarito” porque no le gusta el fútbol, prefiere las manualidades y vestirse de colores pastel. Tampoco es ideología enseñarle a una niña que no es anormal ni “machona” porque le gusta el rugby y no sabe qué hacer con una muñeca. Y no es ideología enseñar a los niños a los que les gusta el fútbol y a las niñas que juegan con muñecas que lo anterior es perfectamente normal y que el sexo no impide que una niña sea estibadora o un niño bailarín de ballet.