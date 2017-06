Luis Davelouis: En la Gloria

Gracias a Panamá, hoy sabemos que una de las empresas más grandes y prestigiosas de nuestro país, el Grupo Gloria, nos vendía como si fuera leche algo que no lo era. Gloria lo ha reconocido y dice que cambiará el etiquetado en Panamá. En el Perú se queda igual. Según algunos entendidos, la multa que podría ponerle Indecopi sería de S/1.5 millones, una cantidad que representa el 0.04% de sus ingresos de 2015 (S/3,519 millones).

En 2010, Laive denunció a Gloria ante Indecopi por el mismo producto (Pura Vida) y la misma causa: anunciar como leche un producto que no lo era. La respuesta de Gloria fue la siguiente: “Los consumidores no interpretarían espontáneamente que dicho vocablo – ‘leche’– es utilizado para referir al producto íntegro (leche) como producto de la secreción mamaria normal”. O sea, según Gloria, cuando la gente lee o escucha la palabra “leche” no necesariamente piensa en “leche”. Mucho menos en una vaca, así que, por si acaso, las etiquetas de Pura Vida llevan una vaca. Indecopi le dio la razón a Gloria.

En diciembre del año pasado, Gloria fue multada por Indecopi por anunciar productos como si fueran deslactosados sin que lo fueran. La multa –que Gloria apeló– fue S/1.5 millones. Las multas ridículas salen a cuenta: se convierten en costo de ventas. Pero cuando Indecopi o algún regulador quiere elevar las sanciones, en el Congreso las bloquean.

La etapa crítica de formación del cerebro en los seres humanos es hasta los 5 años. Si le diste Pura Vida a tus hijos de 1 a 4 años pensando que era leche y que tenía los mismos nutrientes, no solo te engañaron, le causaron un perjuicio a tus hijos de por vida. ¿Cuánto le cuesta eso a las familias y al país? ¿El 0.04% de lo que Gloria vende en un año?