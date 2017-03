Luis Davelouis: Extraño, muy extraño

El congresista Yonhy Lescano asegura que, el lunes, su bancada –Acción Popular– presentó ante la Mesa Directiva del Congreso un pedido de retiro de la moción de interpelación al ministro Vizcarra programada para hoy. Hasta el mediodía del lunes, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, insistía en que la interpelación debía realizarse de todos modos. Recién alrededor de las 6 de la tarde admitió la posibilidad de que no se lleve a cabo.

Más de una bancada anunció que no asistiría a interpelar al ministro. Ponerse fiscalizador mientras los huaicos se llevan las casas de la gente es una tontería. También lo es que a sabiendas de que no habrá interpelación Vizcarra deba asistir de todos modos para guardar las formas constitucionales: estas nunca les han quitado el sueño a nuestros (K)congresistas.

Lo que sí debería quitarles el sueño –y hasta deberían ir pensando en armar comisión investigadora, pero sin pasarle la voz a Galarreta– es el mapa de la corrupción en nuestro país y, en particular, en nuestra ciudad. Ayer, el Poder Judicial condenó a 16 años de prisión al ex alcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Burgos ha sido socio político de Alex Kouri (hoy preso), de Alan García (seriamente cuestionado) y de Luis Castañeda (ultracuestionado).

Y hablando de eso, es raro que Alan García haya viajado 23 veces con Barata, se haya reunido oficialmente 16 veces con él; que sus ex viceministros, ex ministros y ex jefes de reguladores estén investigados por coimear con la empresa de Barata y que Alan no sepa nada. Me recuerda a los mellizos Fuji y Vladi.

PD: Al cierre de esta columna, Burgos estaba no habido. ¿Saben dónde lo vieron por última vez? Con Butters. A Castañeda también.