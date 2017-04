Luis Davelouis: Empatía

“No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti”, no es una máxima cristiana. En realidad, la versión cristiana de la regla dorada –mucho más antigua que el cristianismo– dice “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Esta es la versión resumida de los mandamientos que van del 2 al 9 que Jesús legó a sus discípulos. Y a veces parece que a nadie más.

Pero hay un malentendido peor. Creemos que empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro cuando en realidad significa ponerse la piel del otro. Ponerse en “el lugar del otro” no significa cambiarle de sitio para preguntarse “¿qué haría si estuviera en su lugar?”; significa mirar con los ojos del otro.

Sí, es mirar desde donde está parado el otro, pero desde su circunstancia y su experiencia. Mirar desde sus aprendizajes, no desde los nuestros; mirar con sus miedos y limitaciones, no con los nuestros; acercarnos a las situaciones que atraviesan con sus querencias y carencias, con su forma de entender el mundo y lo que le sucede y por qué, no con nuestras interpretaciones.

Es muy difícil, pero no imposible. Por eso, antes de siquiera pensar en juzgar la situación de otro y su manera de enfrentarla, hay que agotar todas las preguntas, llenar todos los vacíos de información que tenemos, ser conscientes de nuestros sesgos y de todos esos elementos que damos por sentado, con los que otros ni siquiera se atreven a soñar o ni siquiera contemplan la posibilidad de su existencia.

Luego se puede opinar, pero los juicios son definitivos y es muy irresponsable juzgar con tan pocas certezas.

Hago un mea culpa aquí porque todo “depende”.