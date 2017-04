Luis Davelouis: Dispararse al pie

La historia del Perú está marcada por decisiones políticas y estratégicas que tuvieron un efecto contrario al pretendido. Keiko y los audios; PPK arrodillado en casa de Cipriani. El costo y riesgo eran tan altos que uno no se explica cómo fue que nadie lo vio. En el más reciente episodio de “pero ¿qué podría salir mal?” hay asesores de PPK que piensan que indultar a Fujimori es una buena idea.

Es una idea pésima.

Indultar a Fujimori es traicionar a quienes votaron por PPK para que no gane Keiko y evitar que, entre otras cosas, indulte a su padre. Es quedarse sin soga ni cabra; es esperar que alguien te felicite por el gol que acabas de meter en tu propio arco cuando con seguridad tu equipo te dará la espalda y el contrario celebrará burlándose de ti. Si el entorno presidencial cree que indultando a Fujimori su “bankada” los va a dejar trabajar en paz, está soñando.

Entiendo la urgencia: el fujimorismo –a través de Galarreta y Bartra– ya se anima a cuestionar la legitimidad de PPK sin decir “fraude” (aún).

Mejor, ¿por qué no mandar a su casa a Fujimori en una suerte de arresto domiciliario, aunque haya que inventar el marco jurídico? Además, el indulto no procede, pues ni el secuestro ni las violaciones graves a los DD.HH. se pueden indultar. Aun sin indultarlo, ello desarma la coartada fujimorista de la inquina presidencial, dejaría sin piso a muchos de los ataques de la mototaxi y frente a la opinión pública haría más evidente que actúan por piconería.

El arresto domiciliario es mucho más fácil de fundamentar: no lo perdonamos porque esa atribución correspondería solo a sus víctimas. No borramos sus delitos. Se le manda a su casa porque es un ex presidente pero, sobre todo, porque es un ser humano al final de su vida y la justicia no es venganza.