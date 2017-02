Luis Davelouis: Chinchero va

Con idas, venidas, decisiones y convicciones firmes que en realidad no lo eran tanto, consultas de ida y de vuelta, una carta que detuvo el proceso aunque no fuera vinculante y más; la adenda que hace viable la ejecución del proyecto del aeropuerto de Chinchero, se firma hoy.

El proceso está manchado y eso traerá cola, sin duda. Pero más allá de los aspectos técnicos sobre el terreno y sobre el diseño del contrato original y de la adenda –que de no respetarse le podrían salir muy caros al Estado–, hay un elemento clave que no está siendo considerado. La adenda le juega en contra al Estado, no hay vuelta que darle a eso.

El presidente tiene 35% de aprobación y 48% de desaprobación. El asunto del aeropuerto no tuvo nada que ver en ese resultado, pero lo tendrá en el próximo que vendrá peor. La voluntad política ha sido, por lo menos, temblorosa y el gobierno y su bancada se perciben débiles. Escasea el liderazgo. El colmo de esto se muestra en que de su propia bancada –y aunque se haya retractado– un desubicado pidió insurgencia y vacancia.

La cosa es que aunque al final saliera más caro, el gobierno –y el presidente– hubiera enviado un mensaje mucho más claro al rechazar la adenda por ser lesiva a los intereses del Estado. “Al Perú no lo chantajea nadie y se sale con la suya”. Tremendo mensaje que hubiera sido para ahora y para siempre. Y hubiera reforzado su imagen de líder que necesita gestos como estos como un bebé deshidratado necesita atención médica.

Cuando Kuntur Wasi dice que pondrá cartas fianzas por US$80 millones omite que esto será luego de que el gobierno se comprometa a entregarles a ellos US$265 millones en armadas y así cualquiera. O sea, ganaste la licitación de asociación público privada y no pones nada. Así, hasta el Chavo del 8 la hacía.