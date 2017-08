Luis Davelouis: Así vamos (y PPK sabía)

Por un lado, tenemos la resistencia del Ejecutivo (¿o se hace el “loco”?) a aprobar la norma antielusión que dejó lista el gobierno anterior. Por otro, las criticadas, ininteligibles –para algunos– y costosas medidas tributarias implementas por el gobierno y finalmente la persistencia “inexplicable” de la huelga de profesores; que a partir de diciembre van a ganar dos mil soles… sin dar examen. A la vista de estas tres cosas, me parece pertinente recordar lo que me dijo PPK en enero de 2012 en una entrevista.

“Yo aquí [en el Perú], por ejemplo, soy un contribuyente importantísimo, y eso me dice que hay un montón de gente que no está pagando [impuestos] porque yo no soy una persona rica…

¿Ah, no?

Para los estándares del Perú, sí, pero yo no gano nada comparado con muchos de estos [señores].

Usted mencionó el capitalismo a ultranza como una especie de extremismo…

Claro. Lo vemos, por ejemplo, en la India. […] El señor [Mukesh] Ambani, el hombre más rico de la India, se ha construido una casa de 27 pisos, algo como el [hotel] Westin aquí, con no sé cuántas habitaciones y tres helipuertos. Y, al pie de esa casa, hay mendigos y gente que vive en la acera. ¿Eso es viable? ¡No! Y por eso en la India, a pesar de que es un país pujante y exitoso, están los naxalitas, que son rebeldes comunistas. Si hay demasiado contraste, hay envidia y hay inestabilidad; entonces, todo el mundo debe controlarse. La gente con mucha plata, pues, debe donar, debe vivir más parcamente…”.

El gobierno dispara medidas tributarias de efecto y beneficiarios dudosos, en un escenario de desigualdad rampante y ánimos reivindicatorios al que se ha aupado el Movadef. Por lo menos podemos decir que PPK sabía.