Luis Davelouis: Anticorrupción

Gol del Congreso. De todas las bancadas. Independientemente de quién la presentó –PPK–, la iniciativa para establecer que los delitos de corrupción no prescriban ya es casi una realidad. Casi, porque falta una segunda votación en la que, esperemos, no haya sorpresas ni ninguno de los que votó a favor salga a decir “es que yo entendí otra cosa” y cambie su voto o se abstenga. O, algo peor, como que eso de que no prescriban va contra los derechos fundamentales de las personas, como se le ocurrió decir a una congresista.

Es una buena idea porque es una idea justa. Quien se corrompe les roba a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Un amigo querido decía: “Si quieres robar, cómprate una pistola y anda a asaltar un banco, al menos ten los huevos para hacer eso. Robar desde tu escritorio sentadito en un restaurante de cinco tenedores escribiendo tu cuenta en una servilleta es de cobardes”.

Pero tras la celebración –apresurada, pienso–, vendrán los cálculos. ¿A quién se llevará de encuentro esta norma? ¿A quién afectará principalmente? ¿Cuántos congresistas, ex congresistas, funcionarios públicos, ex funcionarios públicos, autoridades o ex autoridades, o contrapartes del Estado tienen procesos por ser abiertos bajo esta nueva condición? Me atrevo a decir que son muchos, quizá demasiados. Como sea, con esto, con una UIF más poderosa y estableciendo por ley la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante hechos de corrupción, el Perú estará mejor armado para enfrentar aparatos de corrupción cada vez más grandes, con más recursos, más poderosos y más sofisticados. Ese es el camino a seguir y renunciar a él sería dejarse avasallar por lo que ya vemos que pasa en otros países. El camino es claro, vamos por ahí.