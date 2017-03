Luis Davelouis: Allí estuvieron todo el tiempo

En 1990, Alberto Fujimori se puso delante de los “desclasados” y ganó. Cuando, dos años después, cerró el Congreso para que no se investigue a sus hermanos ladrones (hoy todos prófugos), la lectura complaciente de la gran mayoría de peruanos fue por otro lado. Cerrar el Congreso tenía más que ver con revancha, con darles su merecido a los “comechados” que vivían cómodamente de la teta del Estado en nombre de un pueblo al que ya hacía muchísimo tiempo habían dejado de representar. El cierre del Congreso, en ese sentido y a ojos de la mayoría que lo aprobó, tenía más de justicia que de gesto autoritario.

Pero el rasgo autoritario de ese gesto no pasó desapercibido. Si hubiera que escoger dos atributos diferenciadores del fujimorismo, son la mano dura y la reivindicación –casi el rescate– de los olvidados, de esos a los que el establishment les da la espalda.

Pues bien, la política –toda ella, hoy– es establishment y este vive de espaldas a las grandes mayorías. Kenji se dio cuenta –o alguien le dijo, da igual– de que el fujimorismo había perdido esa conexión, ese rasgo reivindicativo, ese “estoy contigo, no te he olvidado, tu lucha es mi lucha” que tan bien supieron usar Alberto y Montesinos. Recuerden: quien se subía al helicóptero para llevar ayuda adonde jamás una autoridad había puesto un pie era Kenji, no su hermana.

¿Quién o quiénes siguieron al pie del cañón después de ser traicionados por Fujimori? Las iglesias evangélicas, que cumplen un rol de reafirmadoras de identidad, de dadoras de sentido de pertenencia, de legitimización de las necesidades y las aspiraciones de un montón de gente que no se siente identificada con nada más ni representada por nadie. Y resulta que es un montón de gente y que todo el tiempo ha estado ahí. ¿Haremos algo con eso?

Butters es solo un síntoma.