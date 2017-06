Luis Davelouis: Alan, Alan...

El jueves, el diario Correo publicó una fotografía en la que aparecen en la misma mesa el entonces presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula, el hoy encarcelado presidente de la empresa constructora Marcelo Odebrecht y el entonces presidente Alan García. La fotografía habría sido tomada, según Correo, el 10 de junio de 2010 en Brasil –no queda claro si en Manaos o en Sao Paulo– y un día después de que el ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobara una sexta adenda al contrato de concesión de la IRSA SUR, mediante la cual el Estado peruano desembolsaba US$25 millones extra para la construcción de un puente. Lula asistiría a la inauguración. Todo según Correo.

Hasta ahí, e incluso contra lo que suele decir el propio García, todo parece ser una coincidencia. Desde España, García trató de desmerecer la historia y atacar, más bien, al medio que publicó la nota y a la periodista que la escribió. La foto, dice García, no es de Brasil sino de Lima y se habría tomado en 2009 en el Swissotel. El problema es que con su respuesta de descargo a Correo, García patinó solito: “Querido xirector. La foto es en Brasil. Me parece que es en la exposición peruana en Sao Paulo”. Luego, García pasa revista a todos los que aparecen y no aparecen en la foto con gran detalle. ¿Entonces? ¿Estuvo o no estuvo?

La foto demuestra que García mintió cuando dijo que solo había visto una vez a Odebrecht y en Palacio. El Comercio encontró que al menos se reunieron 4 veces en la “casa de Pizarro” y la foto y la explicación de García demostrarían que también se vieron las caras en Brasil y si así hubiera sido, seguramente, fue más de una vez pues, de otro modo, no se hubiera confundido con fechas y lugares. ¿Por qué negar que vio más de una vez a Odebrecht? Qué interesante, ¿no?