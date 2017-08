Luis Davelouis: Los 90 otra vez II

La ministra hizo que su hijo postule a Beca 18, reza el titular de portada de un diario.

Se refiere a que el hijo de la ministra de Educación, Gabriel Aguirre, postuló en 2014 a la Beca Presidente de la República, dirigida a quienes quieran hacer un posgrado (maestría o doctorado) fuera y no puedan pagarlo. Se me ocurre que hay un montón de gente que no califica para ningún programa de subsidios del Estado porque su ingreso familiar es de S/6,000 o S/7,000 y que puede pagar una maestría de US$130 mil en Harvard.

Beca 18 es un subsidio para pregrado en universidades locales para personas de muy escasos recursos.

Aguirre postuló y fue rechazado. No hay noticia. Noticia hubiera sido que ganara siendo su mamá asesora del ministro de entonces. Es más, si es noticia que un taxista devuelve dinero dejado en su taxi, que la ministra no usó sus influencias para que su hijo gane, también podría haberlo sido, ¿no?

Pero la cabra siempre tira al monte y el diario que publicó en portada la falsa conspiración en la embajada de Francia para asilar a Humala lanzó otra: “La ministra” (en 2014 no lo era) “hizo que su hijo postulara” (lo llevó del pescuezo) “a Beca 18” (mentira). En la nota interior se desmienten, pero ya mordieron. No es un error, es una mentira.

El director de este diario dirigió también diarios chicha cuyas portadas se escribían desde el SIN en los 90. Pero ahora hay Google en la palma de la mano de casi todos, así que la mentira tiene patas aún más cortas.

Es lamentable que un diario mienta. Pero es asqueroso que congresistas se monten sobre esa mentira y la utilicen para sus fines políticos.