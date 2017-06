Luciana León: "Ollanta Humala y Pedro Cateriano le han mentido al país"

En la víspera, este diario publicó los resultados de las indagaciones a las compras militares realizadas durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala. Para conocer detalles, conversamos con la presidenta de la Comisión de Defensa, la parlamentaria Luciana León. Esta es su versión de los hechos.

Durante el gobierno del ex presidente Humala se hizo una inversión millonaria en compras de armas y equipos militares. ¿Cuál es el monto detectado?

Las compras realizadas por el gobierno de Ollanta Humala, tanto en el sector Defensa como en Interior, han sido parte de las investigaciones realizadas por la Comisión de Defensa, cuyo monto ascendió a casi S/10 mil millones. Es evidente que, en vez de gobernar, Humala se dedicó a jugar a la guerrita con los recursos de todos los peruanos.

Con esta cifra se podría reconstruir el país…

Efectivamente. Para que la población tenga una idea, lo gastado en compras militares durante el gobierno de Humala equivale casi a lo que necesita el Perú en estos momentos solo para reconstruir los puentes y las carreteras dañados producto del desastre sufrido con el fenómeno de El Niño costero.

En la última recomendación del informe pide a la comisión Lava Jato que tome conocimiento del hallazgo realizado al nacionalista Ronald Barrientos. ¿Por qué?

Es importante poner en conocimiento de la comisión Lava Jato del Congreso los hallazgos encontrados respecto a los movimientos económicos y situación financiera de Ronald Barrientos Deza, toda vez que al levantarle el secreto bancario una vez que tuvo la condición de investigado, recibimos información confidencial de la UIF que será de vital importancia en la investigación de la comisión Lava Jato y por la que tendrá que rendir explicaciones oportunamente.

¿La modalidad de compra utilizada en la adquisición del satélite fue la correcta?

La compra del satélite fue realizada bajo la modalidad de compra de gobierno a gobierno, y si bien nuestro país suscribe el acuerdo, interviene la empresa Airbus y, más aún, no es Francia como gobierno quien garantiza el producto, sino la misma empresa. Entonces, ¿para qué hicieron una compra fuera del marco legal aplicable sin las garantías suficientes del mismo país que vende? ¿Por qué le han mentido al país diciendo que la compra fue bien hecha?

¿Quiénes mienten?

Ollanta Humala y Pedro Cateriano le han mentido al país de una manera grosera al incluir un tercero (Airbus) en el contrato. Además, no tiene ningún sentido que compremos de gobierno a gobierno, ya que el pago se hace directamente a un tercero (Airbus).

Entonces, ¿cuál fue la participación del gobierno francés?

El gobierno francés solo participa como un intermediario, ya que el proveedor es el que responde frente al Estado peruano.

Por otro lado, Jakke Valakivi sería pasible del delito de negociación incompatible. ¿Por qué?

Jakke Valakivi, en su calidad de ex viceministro de Recursos para la Defensa, tuvo un papel muy activo en la adquisición no solo del satélite, sino de los aviones KT-1P, helicópteros de ala rotatoria y los aviones Spartan. Valakivi reconoció ante la comisión haber sostenido reuniones muy frecuentes con el ex presidente Humala y con Cateriano a fin de informarles de los avances de los procesos. Asimismo, tuvo el encargo de agilizar los procesos de compra, ya que el ex presidente (Humala) tenía un especial interés en los mismos.

Por eso, piden que se acuse constitucionalmente al ex presidente Humala…

En el caso del ex presidente Ollanta Humala existen indicios razonables que acreditan que, durante su gobierno, organizó una estructura especial de poder insertando en ella, y en puestos claves, a personas cercanas a su entorno, esto con el fin de facilitar u orientar diversas compras y adquisiciones militares del Estado en los sectores de Defensa e Interior. Aquí primaron los intereses particulares sobre las necesidades del país.

¿Cómo demostrar el interés particular del ex presidente?

El mismo Ollanta Humala ha reconocido ante la comisión que él insistía y presionaba a sus ministros para que se concreten las adquisiciones militares.

El ex ministro Pedro Cateriano cumplió un papel importante en las adquisiciones. ¿Es correcto?

En cuanto al ex ministro de Defensa Pedro Cateriano, durante su gestión, manifestó a la opinión pública el interés del gobierno de Ollanta Humala en buscar la mejor opción para la adquisición de armas y equipos militares, pero lo grave es que lo hizo en forma previa y paralela a las adquisiciones. Sostenía reuniones con representantes de embajadas de las empresas extranjeras que finalmente fueron beneficiadas con las adquisiciones, esto con el objetivo de afinar detalles de una compra orientada de antemano. Por esto recomendamos formular acusación constitucional.

Autoficha:

“Soy congresista por el Partido Aprista Peruano y presido la Comisión de Defensa que investigó las adquisiciones militares, la interferencia política en el Vraem, los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el contrato con Cencosud y el escuadrón de la muerte”.

“El ministro de Defensa solicitó opinión al OSCE y, en realidad, esto es tan solo un ardid, ya que solo este daría una opinión limitada. La modalidad de compra de gobierno a gobierno no está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado”.