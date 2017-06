Lucho González: "Chabuca siempre fue más reconocida afuera que acá"

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Fito Páez, Diego Torres, Mercedes Sosa, Ana Belén y Vicentico son algunas de las figuras para las que ha tocado y arreglado canciones el gran (y reconocido) músico peruano Lucho González. Pero también ha sido protagonista en la historia de nuestra Chabuca Granda. Y será parte, esta noche, del festival homenaje a la creadora de ‘La flor de la canela’. En la voz de don Lucho tratamos de conocer más a la cantante de ‘Fina estampa’.

¿Qué música está escuchando, don Luis? – Música brasileña, Sinatra, big bands, Los Hijos del Sol y a Lidia Barroso, con quien estoy tocando ahora. El otro día me acordaba de Fito Páez y puse varias veces ‘Detrás del muro de los lamentos’, que está en el disco El amor después del amor… Fito me llamó y me dijo: “Lucho te tengo una marinera” (risas). Se refería a ‘Detrás del muro…’. Y así se hizo realidad mi participación en ese disco.

¿Chabuca está en su iPod? – Sí. Me acuerdo de mis primeros arreglos de cuerdas, que los hice en dos temas de un disco que se llama Cada canción con su razón. Ahí empezó mi carrera como arreglador de cuerdas.

¿Cómo era ella? – Linda por dentro y por fuera, de una vanguardia total. Vivía con sus padres y tuvo que ponerse seudónimos para poder cantar, como Conchita Cuellolargo. Le decían que tenía un cuello largo y elegante.

¿Cómo pensaba Chabuca? – Además de ser inteligentísima, era supersticiosa. Decía que atribuía el éxito de ‘La flor de la canela’, entre otras cosas, a que la canela era el talismán de los gitanos. Pero era una mujer de avanzada, cero discriminación, muy cercana a los jóvenes y poetas. De una cultura autodidacta gigante. Ahora, ‘La flor de la canela’ no fue un éxito desde acá sino la trajeron Los Huasos Quincheros de Chile. Cosas que a los peruanos nos ha pasado varias veces.

¿Y por qué ocurre eso? – Mira lo que pasa con el pisco… El chileno tiene una necesidad expansionista. Y se entiende. Es una fajita de tierra llena de gente talentosa, pero que no cuenta con muchas posibilidades propias. Ese tipo de cosas tienen que ver con el afán de ellos y lo ordenados que son para ciertos temas. Y quizá lo desaprensivos que somos nosotros porque todo nos sobra. Tal vez no tenemos la astucia de salvaguardar lo nuestro. Que no se me enojen los chilenos, pero así es.

En la música ha pasado que Los Jaivas grabaron una canción peruana como ‘Mambo de Machaguay’ y la convirtieron en un éxito. Nosotros no tuvimos esa visión. – Los Jaivas son mis patas. Chabuca decía: “El chileno es pata’e perro, que va por todos lados buscando…”. Nosotros somos, más bien, quedados. Tenemos una cultura tan maravillosa. En Argentina, por ejemplo, la música negra está cada vez más extendida. Y el cajón es universal.

¿A Chabuca la valoraron mientras estuvo viva? – No como merecía. Algunas veces estando en México, por ejemplo, la contrataron un par de veces para venir a Lima. Vinimos y en un lugar de 600 personas, hubo 60. Incluso, puso un local en la Av. Benavides. Iba poca gente.

Me comentó que Chabuca también era premonitoria. – Para el festival de Agua Dulce hice un grupo para acompañar a las figuras nacionales. Un día me llamó Chabuca para pedirme que acompañe a una cantante un poco insegura, pero que cantaba de una manera especial. Esa señorita se puso a cantar y le dije a Chabuca: “Esta chiquita tiene algo lindo, pero no un ritmo concreto, es medio volátil, no le auguro gran futuro”. Me respondió: “Usted ha estado a lado de una futura gran figura mundial”. Le repliqué: “Creo que va a tropezar”.

¿Y quién era la jovencita con destinos contrarios? – Susana Baca (risas)…

¿Cómo era una noche de concierto con Chabuca? – Ella comenzaba con ‘La flor de la canela’. Arriba. El público se quedaba sorprendido. Terminaba la canción y decía: “Yo sé que ustedes vinieron para escuchar esta canción. ¿Ahora me permiten cantar mis cancioncitas nuevas?”. Además, yo tenía que aprenderme las letras de las canciones, porque ella a veces se las olvidaba. Hasta que un día se olvidó ‘La flor de la canela’ y me agarró un ataque de risa, y no pude ‘soplarle’ la letra. No imaginé que se olvidaría esa canción…

Ella veía su carrera, ¿no? – Me decía: “Lo que se cobre usted lo va a saber. Y vamos a dividirlo en tres partes iguales. Una parte para el guitarrista, otra para la cantante y otra para Chabuca Granda. Yo como cantante cobro igual que usted, pero el nombre también tiene derecho a un tercio”. O también: no tenía manager. Estábamos en México y la llamaban para hacer un show. Respondía: “Gracias por pensar en mí. ¿En qué lugar será, qué afluencia tiene, cuánto cobrará la entrada?”. Hasta que el empresario le insistía por sus honorarios. “No, hijito, yo no hablo de plata, tú ofréceme”, le decía. Pero al tipo ya lo tenía contra la pared porque ya le sacó toda la información (risas).

Tenía calle… – Elegante, viva, inteligente y original. Un día me pidió que la acompañe al Canal 5 porque estaban haciendo un especial a alguien que le apasionaba y lo quería conocer. Era Joan Manuel Serrat. A las 10 de la noche, entramos al set, estaba a oscuras. Acabó de grabar una canción y el productor le dijo algo al oído a Serrat y él pidió prender las luces. Caminó hacia Chabuca, se arrodilló, le tomó las manos, las beso y le dijo: “Es un honor conocerla”. Chabuca le propuso: “Hijito, ¿qué tienes que hacer después?”. “No sé, pero lo dejo”, le respondió. Y nos fuimos a la casa de la señora. Eran las seis de la mañana y seguíamos tocando y cantando. Chabuca siempre fue más reconocida afuera que acá.

Autoficha

“Tengo 70 años. Soy guitarrista, compositor, arreglista y productor. Tengo una hija que canta precioso, pero estudió microbiología. Y un hijo que es un crack, desde los tres años no se baja de la batería, y hoy es baterista de Lito Vitale. La madre música nos elige a los músicos”.

“Mi padre fue Javier González de Los Trovadores del Perú. Viví los primeros 16 meses de mi vida en Buenos Aires. En Lima terminé el colegio en el Leoncio Prado e ingresé a la U. Católica. Tras unos años, la señora Chabuca me conminó a decidirme…”.

“Hoy, a las 8 p.m., será el festival Chabuca Vive, en la Concha Acústica del Campo de Marte. Es un esfuerzo muy loable de personas que creen en su historia y vigencia. Que hayan convocado a artistas de diferentes tendencias musicales es exactamente lo que ella quería”.