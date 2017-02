Lourdes Alcorta: "Debieron embargar cuentas a Odebrecht"

Carlos Castillo @cdcastillin

La vocera alterna de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, sostiene que le preocupa que el presidente Kuczynski pueda estar comprometido en el escándalo Odebrecht y pide mirar la velocidad con la que trabajan las fiscalías de Brasil y Chile.

¿Cuál es la magnitud del escándalo Odebrecht, que compromete a tres gobiernos, y cuáles pueden ser sus consecuencias?

No me cabe la menor duda de que estamos ante el caso más grave de la historia de la república. Nunca hemos tenido un caso tan grave, tan brutal, que involucra a tres gobiernos diferentes. Ha involucrado a gobiernos, funcionarios, ministros, periodistas, abogados, notarías. Todo el mundo está metido. Lamentablemente, no estamos preparados para una situación así de corrupción tan grande.

¿Qué nos espera como país después de este caso?

Se debe actuar como corresponde. Tenemos que hacer que nuestro sistema judicial funcione. Mire en Brasil: el presidente Lula da Silva tiene a casi medio gabinete en la cárcel, lo mismo que Dilma Rousseff. Mire el caso de Chile: apenas mencionaron a la presidenta Michelle Bachelet, inmediatamente la Fiscalía ha allanado las instalaciones de OAS sin preguntarle a nadie.

¿Para usted, las autoridades judiciales y fiscales del Perú se están quedando?

Pero fíjate la velocidad con la que trabajan en Brasil y Chile. ¿Desde cuándo sabemos la información que vino desde Estados Unidos sobre el pago de soborno? El caso Ecoteva tiene cuatro años y no ha pasado absolutamente nada, dejamos salir a todo el mundo. Sabe Dios si Toledo estará en París. Creo que ha sido un error no involucrar desde el inicio a la procuraduría. Debieron embargar las cuentas de Odebrecht. Eso me llama la atención. Hay cosas muy extrañas. No conocemos el acuerdo o convenio que ha hecho el fiscal Hamilton Castro con la corrupta Odebrecht.

¿Hace mal la Fiscalía de la Nación en no autorizar la presencia del fiscal Hamilton Castro ante la comisión investigadora?

Sí, me parece pésimo. No se puede pensar que el Congreso está en una confrontación o una competencia con la Fiscalía, que no es un poder del Estado. A veces las investigaciones del Congreso han llegado más allá de lo que avanza la Fiscalía. Aquí las preguntas son estas: ¿por qué la Fiscalía no ha dispuesto el allanamiento de los locales de OAS, de Odebrecht, de Camargo Correa? ¿Por qué no se han embargado las cuentas? ¿Por qué no se ha dictado impedimento de salida para funcionarios comprometidos?

La Fiscalía podría decirles que está atada de manos por algún impedimento legal…

No tiene ninguna atadura. Yo le pregunté al fiscal por qué no habrían actuado de oficio, y me respondió que no puede actuar de oficio si el Ejecutivo no lo pide. Entonces yo le dije: ‘¿Acaso el Ejecutivo está en la China o en Australia?’. Han estado reunidos en el Acuerdo Nacional, en la reunión de la gobernabilidad, de la dignidad y en todo lo que termina en ‘dad’. A mí me habría gustado escuchar al presidente Kuczynski, en vez de decir que no hay problema con un tronchito, un poquito de contrabando y un poquito de corrupción, decirle al presidente del PJ y al fiscal de la Nación: ‘Los espero mañana en mi despacho y me pongo a su disposición en lo que necesiten’.

¿Usted espera para mañana (hoy) la orden de detención contra Alejandro Toledo?

Pero por supuesto. Eso lo esperamos todos, pero en este país sucede cualquier cosa. Aquí se debe tomar al toro por las astas, desde la más alta autoridad, y no dejar que todo el mundo se mande mudar. Pero tampoco dejemos de mirar a la ex pareja presidencial (Ollanta y Nadine), una pareja de aventureros, ni a Martín Belaunde Lossio, ni la vinculación de estos temas con las agendas y que fueron negadas por Nadine Heredia. La verdad, es lamentable decirlo, pero hay un mitomanía muy grande en la política.

¿Le preocupa que el presidente de la República pueda estar comprometido en estos hechos de corrupción?

La verdad que sí me preocuparía que pueda estar comprometido. Se trata de un gobierno con idas y venidas; que sí firma la adenda, no la firma. A mí me gustaría ver al señor Kuczynski liderando los problemas principales del país.

¿Cómo se pueden interpretar las palabras de Eliane Karp cuando le dice al presidente Kuczynski: ‘Yo sé lo que hiciste la última vez’?

Es un chantaje. Si la señora Eliane Karp sabe algo, debió decirlo hace bastante tiempo. Eso nos lleva a otra situación, cuando el señor Maduro, presidente de Venezuela, amenazó a Ollanta Humala y nosotros cerramos filas porque no se permite que nadie de afuera pueda chantajear así a nuestras autoridades. Que venga y diga a qué se refiere. Lo que no entiendo es por qué le dan tanta credibilidad al señor Toledo, que no reconoce a una hija y simuló un secuestro cuando se había ido a un burdel. ¿Cómo se puede creer a una persona que tiene a la mentira como estructura de su forma de ser?

¿Por qué no investigar los contratos con Odebrecht desde los años 90?

Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta desde cuando vienen estas revelaciones. Es el propio Marcelo Odebrecht y su gente quienes revelan que desde 2004 o 2005 se pagan los sobornos. Si quieres, podemos ir hasta Nicolás de Piérola.

Autoficha

“Soy parlamentaria desde 2006. Este es mi tercer período consecutivo. Soy la vocera alterna de Fuerza Popular. Siempre he dicho las cosas como las pienso. Un hecho real es que Keiko Fujimori no participó en el gobierno de su padre y ha zanjado muchas diferencias con él”.

“Esperaba mucho más de Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Creo que tenía la oportunidad de hacer muchas cosas y ha perdido bastante tiempo en estos meses. Creo que en las calles se percibe una sensación de decepción”.

“A mí me parece que, como grupo de gente, estamos ante un Congreso mejor que los anteriores. Gracias a Dios no vemos empleados fantasmas, ni ‘robacables’. Ojalá siga así. Hay una coordinación con el Ejecutivo. No hay que temer. Todo lo que piden el Congreso se lo da”.