Lourdes Alcorta: "El apellido no hace a Kenji Fujimori exclusivo”

La bancada de Fuerza Popular le abrió un proceso disciplinario a Kenji Fujimori y, al respecto, la congresista Lourdes Alcorta señaló que en dicho partido no hay dos bandos. Asimismo, cuestionó la forma en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski contestó el pedido de diálogo de Keiko Fujimori y la calificó de “poco elegante”.

¿Qué opina de que se le haya abierto un proceso disciplinario a Kenji?

Kenji es un congresista más de la bancada. El apellido, y ser hermano de Keiko, no lo hace exclusivo ni excluyente del resto. Con él se ha hablado en varias oportunidades porque la bancada expresa una decisión y él, por su lado, manifiesta otra.

¿No hay tratos especiales?

En la bancada todo se vota, a veces se gana y otras se pierde, y hay que asumir las cosas de esa manera. Lo que sí es que las cosas son tan sólidas que todos van a las reuniones.

Se había dicho que había incomodidad por parte de algunos congresistas del interior del país.

Esas son declaraciones de Patricia Donayre que están fuera de la realidad. Siempre hay un vocero para que firme los proyectos. Si no es Luis Galarreta, está Daniel Salaverry y yo que también soy vocera. Yo tengo proyectos que están desde el año pasado ahí, pero somos 71 congresistas y tenemos que hacer cola.

¿Se trata a todos por igual?

En Fuerza Popular hay democracia. Cada uno pide la palabra y habla. Es algo así como un Pleno que tiene una agenda, con debates y temas que finalmente se votan, y quien preside estos debates con toda claridad es Keiko, porque es la presidenta del partido, así que tiene todo el derecho de estar ahí.

¿Ella no tiene sus preferidos al momento del debate?

No, ella es una moderadora de los ánimos de los congresistas, así que no marca una posición. Simplemente está presente y conduce las reuniones. Me parece desatinado el comentario de Patricia Donayre que dice que Keiko no debe estar ahí. Es poco agradecida.

¿Qué espera del encuentro que tendrán el presidente Kuczynski y la lideresa de su bancada?

Me parece una excelente iniciativa de Keiko Fujimori solicitarle al propio presidente, con todo respeto, una reunión para trabajar una agenda del país, que está partido por la mitad con problemas serios, como en el tema de las inversiones, que se han caído, al igual que las exportaciones, o la salud, que está en problemas bastante serios.

Ella ha pedido a Luis Bedoya como intermediario en esta reunión, pero para el presidente parece que esto no es necesario.

Ella le pide eso diciéndole que si lo consideraba conveniente, pero no lo ha impuesto, ni pone un condicional de mediador. La respuesta del presidente sí me parece poco elegante.

¿A qué se refiere?

Digamos que lo agarró frío. Entonces, él debió sentarse, leer varias veces la carta y, por último, la contesta de manera cordial, algo como que nos reuniremos para trabajar por el país, trabajaremos juntos, y pondré al señor Juan Pérez (por ejemplo) de intermediario para ver los últimos detalles, pero ¿descalificar a Bedoya? Olvidemos su partido. Él ayudaría a resaltar la reunión. Es una lamentable respuesta la del presidente.

El lunes, el presidente también pidió que no le estén bajando ministros.

Esos comentarios que hace no ayudan. Yo no sé quién está al costado del presidente, quién lo asesora, yo no tengo ni idea, pero qué mal lo aconsejan. En el Perú tenemos temas graves como el de salud, donde no hay medicamentos en los hospitales, no hay quimioterapias ni remedios contra el cáncer. El tema de la corrupción también debemos enfrentarlo.

¿Considera, entonces, que ustedes no son los que se bajan a los ministros?

La interpelación a Vizcarra la pidió otra bancada, y luego él renunció cuando sabía que no íbamos a censurarlo. Alfredo Thorne renunció por los audios. El contralor es quien se ha bajado a los ministros más cercanos del gobierno. Además, habría que preguntarse quién ha metido la pata. El aeropuerto de Chinchero no es la única inversión que hay en el país, hay otras obras que también son importantes para el país. Acá tenemos cuatro personas que pecaron, incluidos Edgar Alarcón y Fernando Zavala. Eso ya no es culpa del Congreso.

¿Está de acuerdo, entonces, con que el primer ministro debe responder ante el Legislativo por el audio?

No lo sé, no me siento en la capacidad de decirlo ahora, pero sí creo que debe dar una explicación. Él tiene un pecado más grande que nosotros y es que dijo que por su hermana, que trabajaba para el consorcio encargado del proyecto de Chinchero, no iba a intervenir, pero ella se apartó y ya vemos. El tema es bastante delicado para él. Lo que sí me sorprende es que, con su experiencia, no haya sabido manejar el tema.

Por otro lado, ¿tiene algún favorito para formar parte de la Mesa Directiva?

No tengo ningún favorito, y no tengo la remota idea de quiénes serán. Se especula mucho, pero cualquiera puede ser elegido para presidir el Congreso.

Más información:

“Soy de profesión publicista y comunicadora social. En mi experiencia laboral figura el haber sido directora y productora de cuentas de Peruana Internacional de Publicidad, de Cuentas en Forum Publicidad, de Alma Publicidad, y directora asociada de DDB Perú”.

“Me encanta la política y entré en este mundo cuando Lourdes Flores Nano me llamó para ayudarla a manejar su prensa en el año 2001. En 2003 fue elegida regidora de la Municipalidad de San Isidro, y desde 2006 soy congresista”.