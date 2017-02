Patricia Quispe @pquispev

Irreverentes, mordaces y de análisis agudo. Los columnistas de Perú21 Luis Davelouis y Aldo Mariátegui se reunieron para esta entrevista y analizaron diversos temas de la coyuntura política peruana.

La última encuesta de Datum revela una nueva caída en la aprobación presidencial, suman 24 puntos de setiembre a la fecha, ¿a qué se debe?

LUIS DAVELOUIS (L.D.): A una percepción, no alejada de la realidad, de falta de liderazgo y decisión política en el Ejecutivo. El ejemplo más saltante fue que él mismo dijera: ‘Me da un poco de pena que no me haga caso mi bancada’. Eso, mezclado con que salga un congresista de su bancada a pedir vacancia e insurgencia y que no lo hayan botado de la bancada, merecería, como mínimo, que lo saquen y no ha habido consecuencias.

ALDO MARIÁTEGUI (A.M.): El presidente de lujo resultó un adorno de lujo que no funciona, resultó gato por liebre. Pensábamos que iba a mandar, al comienzo no entendíamos su humor, dijo tres o cuatro pachotadas, pasó piola. El tema se le comenzó a complicar a partir de (Carlos) Moreno y le ha caído todo el huaico; ha venido el (fenómeno de) El Niño, ha manejado mal el tema de Odebrecht, tampoco manda, no ejerce, habla bobadas. Es malo que la gente lo perciba como un (Fernando) Belaunde tres, un viejo que vivía en las nubes y no sabía qué pasaba…

Hay falta de liderazgo, también de reacción oportuna…

A.M.: Más que reacción, faltan reflejos.

L.D.: En un mundo ideal no deberías reaccionar sino adelantarte, la agenda no es tan difícil. Cosas como El Niño, los exabruptos de tu bancada, son cosas sobre las que tienes que tener reflejos.

A.M.: Ni siquiera capacidad de show. Empieza en Chosica el primer huaico y te subes, pues, el pantalón. No tiene reflejos, sale lo de Odebrecht y dice: ‘Bueno, no todo es malo, hay que voltear la página’; eso no se puede decir.

¿Hasta dónde podría caer?

A.M.: (Ríe) El suelo es el límite.

L.D.: En realidad, puedes caer a lo que sea; Toledo llegó a nueve y casi lo vacan. No hay piso, a menos que se perciba un cambio, que se adueñe de un tema, (…) es como que se hubiera abandonado por completo.

¿La desconfianza de la población podría traducirse en protestas sociales por temas como el aeropuerto de Chinchero, por ejemplo?

L.D.: Yo creo que sí. De las marchas y reclamos en Cusco por Chinchero no te vas a salvar con o sin aeropuerto. La dimensión de la expectativa que va a generar el aeropuerto está, por lejos, sobredimensionada en plazos y alcance, no va a generar tanta plata ni tan rápido y esa frustración va a reventar de alguna manera. En el sur no pasará mucho tiempo para que sienta que otra vez lo traicionaron; me parece que no está lejos de que pase.

A.M.: En las urbes generalmente los problemas populares serios surgen cuando te tocan el bolsillo, el tema del peaje; estas marchas de pulpines son mucho menos. En el sur provincias hay el tema minero que puede estallar, allí puede haber líos porque siempre hay cierta agitación. No lo vemos ahora porque como el país está con este problema meteorológico, nadie está con ganas de tirar una piedra.

La aprobación a los ministros, salvo la del premier, no supera el 30%…

A.M.: Es lo normal, nunca tienen grandes índices.

L.D.: Además, la gente no sabe muy bien qué hace un ministro, no sabe cuántos ministerios hay. El problema es que el ministro de Economía se dice, se contradice, se desdice y no parece que hubiera un corrector desde arriba. Eso también te da una sensación de falta de control; se va por su lado el de Economía y el primer ministro no necesariamente lo cubre, y el presidente tampoco.

A.M.: No es un ministro quimboso como Silva Ruete, ni un tecnócrata duro como Boloña, ni un viejo cazurro como Camet. No es un ministro de Economía que te llene la plaza y el primer ministro tampoco es un tipo con maña política como Carlos Ferrero; falta eso, o el mismo Del Castillo.

L.D.: Esas son otras ligas. Yo creo que Fernando Zavala funciona muy bien como bisagra porque no genera antis, tiene buena llegada, en general, con los otros poderes del Estado.

L.D.: El problema es que lo que tiene que redondear esta labor es la capacidad de operación política que el Ejecutivo en general no tiene, no hay, y tan no hay que los más experimentados operadores políticos son Carlos Bruce y Juan Sheput que no se hablan ahorita, y el día de la interpelación a (Jaime) Saavedra, Bruce no fue.

¿Qué papel juega la bancada oficialista?

A.M.: ¿Existe la bancada? Eso de la bancada es un mito, una quimera; ese es el problema, que no hay bancada.

¿En quién tendría el gobierno que respaldarse entonces?, ¿en el fujimorismo?

L.D.: Hace tres semanas te hubiera dicho que en la calle, pero ahora, con esos números, es imposible. Lo que tiene que hacer es tratar de asumir liderazgo. Si se apoya en el fujimorismo va a terminar haciendo la agenda del fujimorismo, eso va a terminar siendo así.

A.M.: Tiene que llevarse bien con ellos, pero ya no puede provocarlos. Kuczynski tiene que ser más diplomático porque tampoco es que con 17 (congresistas) esté muerto; los apristas con cuatro han dominado.

Esas observaciones de falta de liderazgo y de reflejos no son nuevas, ¿creen que el presidente oye las críticas?

A.M.: Te va a decir opinólogo y te va a decir loquito ah, y que lo dejes trabajar. Cuidado, hay un negacionismo peligroso. Eso de ‘loquitos’, que yo no escucho, ¿mal, no? No parece oír.

¿Imaginaron la magnitud de las coimas de Odebrecht y este presunto pago de una coima de US$20 millones a Alejandro Toledo?

A.M.: Hacía rato que sospechaba, pero no pensé que tanto, nunca calculé veinte…

L.D.: Yo pensé que había también, pero no en ese tamaño.

A.M.: Recuerdo cuando mandé a investigar a (Óscar) Libón y me dijo: ‘La casa la ha comprado la suegra’. Le dije: ‘Será una empresa off shore, Blue Bay…’. Después, Toledo se toma una foto en París, en víspera de la resolución judicial, tomado de la mano (con Eliane), como dos enamoraditos, como sacando cachita, uno no puede pensar que se puede ser tan profundamente estúpido.

L.D.: Hay torpezas absolutamente sorprendentes.

Pero no solo es Toledo. Se habla de dos ex presidentes más, y eventualmente del presidente actual, involucrados en un caso de corrupción, ¿cuál es su reflexión?

A.M.: Así es el país, normal.

L.D.: Cuando la corrupción está así es una metástasis. Si tú te acercas te dejan entrar en cuanto muerdes porque si no generas mal precedente dentro de la propia corrupción. A mí me genera cierto resquemor que, si terminamos viendo que todo es una porquería, qué va a pasar. La gente lo va a normalizar. ‘Bueno, todos roban pero que hagan más obra…’.

A.M.: Yo soy bien pesimista. Creo que dentro de 15 años habrá una cosa parecida otra vez. Tuvimos lo de (Vladimiro) Montesinos y otra vez estamos con esto y se supone que este (Toledo) era del lado de los buenos.

Habrá más revelaciones, ¿en qué creen que vamos a terminar?

A.M.: En un montón de juicios.

L.D.: Posiblemente con récord Guiness de presidentes presos.

A.M.: Y vamos a ver si llegamos al 2021. Cuidado con (Gregorio) Santos, cuidado con Antauro (Humala) en el sur donde son campeones en votar. Puede salir una de estas cosas o un bocón de derecha en Lima tipo Trump. En este país puede ganar el pato Donald, puede ganar cualquiera; es el país más democrático del mundo.

L.D.: Puede pasar cualquier cosa. Cuando llega a la segunda vuelta Keiko Fujimori, que probablemente era la mejor candidata de todos, con el peor candidato de todos, ganó él, lo que te dice que un backyardigan le ganaba, es increíble.